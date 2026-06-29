Amaya Valdemoro entra en el Hall of Fame: "Voy a ser la primera de muchas que están por llegar"

La madrileña recibe la justa recompensa a una fantástica trayectoria profesional en una gala en la que admitió que nunca pensó que sería capaz de llegar tan lejos: "Jamás pensé que el baloncesto y el deporte de equipo me iban a dar tanto"

Si hablamos de merecimientos, el de Amaya Valdemoro es pleno. La leyenda del baloncesto español nos regaló años de excelencia tanto en la WNBA como en la selección española, algo que ahora ve recompensado siendo la primera jugadora española introducida este sábado en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino (Hall of Fame Women’s Basketball Hall of Fame), aunque avisó que tiene claro que llegarán otras muchas.

La madrileña, considerada la mejor nacional de todos los tiempos, se congratuló por su reconocimiento y, además de mirar al futuro, quiso también de recordar el pasado, en declaraciones este domingo a la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Ha sido una espera con muchos nervios, recordando tiempo atrás, a los que no están… pero al mismo tiempo ha sido precioso. Es muy importante por poner el nombre de España dentro de este Hall of Fame de mujeres tan carismáticas que han hecho tanto por el baloncesto, porque creo que voy a ser la primera de muchas que van a llegar", narra.

Amaya Valdemoro y la bandera del baloncesto femenino

Valdemoro, todo una leyenda en la WNBA, en el baloncesto europeo de la selección española, recibió este homenaje a su trayectoria internacional en una ceremonia celebrada el sábado en Knoxville (Tennessee), una que no olvidará y que le hace subrayar el gran momento que vive el baloncesto femenino.

"Creo que hay que sacar pecho del nivel que tiene el baloncesto femenino y, sobre todo a nivel particular, creo que es la recompensa a todos esos años en los que el baloncesto femenino no tenía la repercusión que tiene ahora. Que te recompensen cuando llevas retirada 13 años sabe muchísimo mejor", agrega antes de animar a las más jóvenes a perseguir sus sueños.

Valdemoro también se dirigió a las niñas que sueñan con seguir sus pasos. "Les aconsejo que trabajen durísimo. El deporte, pese a ser exigente, también da alegrías maravillosas. Les diría que el talento hay que trabajarlo, que es muy difícil llegar a ser deportista profesional, pero los sueños se cumplen, que es lo que me ha pasado a mí", afirma.

El palmarés de Amaya Valdemoro

La madrileña es toda una institución en el deporte español, con un palmarés en el que has sido campeona de Europa con la Selección Española (2013), campeona de Europa de clubes con el Dorna Godella, tres veces campeona de la WNBA con Houston Comets, ocho veces campeona de Liga, nueve de Copa y cuatro de Supercopa.

Con la selección, además del oro de Francia 2013, ha logrado cinco medallas más, la plata del Europeo Italia 2007, el bronce del Mundial de la República Checa de 2010, y los bronces continentales de Grecia 2003, Turquía 2005 y Letonia 2009.

"Yo pensaba que iba a ser campeona olímpica de 1500 metros, jamás pensé que el baloncesto y el deporte de equipo me iban a dar tanto. Me ha dado muchos premios, pero sobre todo me ha dado momentos únicos e irrepetibles y esos son los que más recuerdo. Cuando me junto con mis amigas no hablamos de los premios, hablamos de los momentos. La realidad es que los momentos íntimos de partidos ganados, las celebraciones y las derrotas, cómo nos han hecho ser quien somos… eso es lo más bonito que me llevo", sentencia.