El Baloncesto Sevilla no se rinde y presenta una denuncia contra la ACB

Según informa ABC, el conjunto hispalense afirma en la querella presentada que dos de los ejecutivos de la ACB han cometido un presunto delito de estafa procesal durante la vista judicial para conceder la cautelar

Vuelta al ruedo. Cuando parecía que la historia del Baloncesto Sevilla y su camino judicial había quedado finiquitado en agosto, momento en el que el Juzgado de Primera Instancia nº61 de Barcelona le negó las medidas cautelares para que pudiera militar en la Liga Endesa esta campaña 2025-26, ahora conocemos que han presentado una denuncia contra la ACB y dos de sus ejecutivos por un presunto delito de estafa procesal durante la vista judicial celebrada el 8 de agosto de 2025; sí, justo en la que quedó certificado que se quedaba sin plaza en la élite del baloncesto español tras habérsela ganado sobre el parqué.

Pese a ser en estos momentos una sociedad sin actividad ni empleados, ya que finalmente se optó por no inscribirse en competición alguna, el club propietario del Grupo Hereda, y teniendo como presidente en su momento a Pedro Fernández, entiende que sus derechos en el mencionado proceso judicial fueron vulnerados a través de la mala praxis de personas de la propia ACB, tal y como dejan claro en el escrito al que ha tenido acceso ABC de Sevilla.

Aún denominándose Betis Baloncesto SAD, el club habla taxativamente de que desde la ACB se introdujeron en la mencionada vista pruebas de naturaleza instrumental y fraudulenta, haciendo mención a que se presentaron demandas laborales de cuatro jugadores que militaron en las filas de la entidad en la campaña 2022-2023. El objetivo de este movimiento, a ojos del club sevillano, sería "generar una apariencia de existencia de deudas laborales impeditivas del ascenso y provocar así una resolución judicial contraria a los intereses del club querellante".

Un recorrido que condujo al adiós del Baloncesto Sevilla

Fue en el mes de junio de 2025 cuando el Baloncesto Sevilla partición en la Final Four de ascenso a la Liga ACB celebrada en la Caja Mágica en Madrid. Allí, y pese a los duros rivales que tuvo enfrente, impuso su ley para conseguir billete a la primera categoría del baloncesto nacional al derrotar al Estudiantes y al Fuenlabrada. La alegría se desbordó, pero poco tardó en saltar por los aires por problemas financieros y administrativos –eso es lo que primero esgrimió la ACB y lo que justo después consideró el tribunal ya citado de la capital de Cataluña para cerrar al equipo sevillano las puertas de la Liga Endesa.

Ahora, meses después, el club considera que fue víctima de ejercicio de mala fe para evitar su ascenso, por lo que ha presentado una denuncia este pasado martes 17 de marzo que aún debe ser admitida a trámite.