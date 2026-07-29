El Caja 87 ya conoce su calendario en Primera FEB con un durísimo debut
El primer partido en San Pablo será el 2 de octubre contra el Palmer Basket Mallorca, encuentro para el que se espera una gran entrada dado el éxito de la campaña de abonados incluso antes de abrirse el periodo de nuevas altas
No es que antes fuese menos real, pero ahora ha cogido forma de manera definitiva. El Caja 87 logró un espectacular ascenso a Primera FEB hace meses y ahora conoce el calendario definitivo para el que será el debut del club hispalense en la categoría de plata del baloncesto nacional tras solo dos años de historia.
Exacto, para los verdirrojos es un éxito enorme estar ya en Primera FEB, pero a su vez se trata de un 'premio' muy buscado desde la máxima ambición, y es que tal y como nos contó el vicepresidente de la entidad en una entrevista, Sergio Crespo, el objetivo desde el primer día ha sido llevar (y establecer) al equipo en la Liga ACB.
Volviendo a lo que es el calendario, tenemos que los sevillanos debutarán en la temporada 2026-27 el próximo 25 de septiembre en cancha ni más ni menos que del Movistar Estudiantes, un año más en el grupo de favoritos para conseguir el ascenso.
En cuanto al primer choque como local, este llegará el 2 de octubre en San Pablo contra el Palmer Basket Mallorca. Esos serán los dos primeros contrincantes, pero no se puede obviar que la categoría está repleta de equipos realmente buenos como Gran Canaria, Fuenlabrada o Covirán Granada. ¿El objetivo del Caja 87? No pasar apuros.
Calendario completo del Caja 87
Jornada 1 (25/09/2026): Movistar Estudiantes – Insolac Caja 87
Jornada 2 (02/10/2026): Insolac Caja 87 – Palmer Basket Mallorca Palma
Jornada 3 (09/10/2026): Insolac Caja 87 – Flexicar Fuenlabrada
Jornada 4 (16/10/2026): Cajasol Coto Córdoba – Insolac Caja 87
Jornada 5 (23/10/2026): Insolac Caja 87 – Coviran Granada
Jornada 6 (30/10/2026): Hestia Menorca – Insolac Caja 87
Jornada 7 (06/11/2026): Insolac Caja 87 – Grupo Ureta Tizona Burgos
Jornada 8 (13/11/2026): Club Ourense Baloncesto – Insolac Caja 87
Jornada 9 (20/11/2026): Insolac Caja 87 – Caja Rural CB Zamora
Jornada 10 (04/12/2026): Inveready Askatuak Gipuzkoa – Insolac Caja 87
Jornada 11 (11/12/2026): Insolac Caja 87 – Lucentum Alicante
Jornada 12 (18/12/2026): Alimerka Oviedo Baloncesto – Insolac Caja 87
Jornada 13 (27/12/2026): Insolac Caja 87 – Gran Canaria
Jornada 14 (03/01/2027): Fibwi Mallorca Bàsquet Palma – Insolac Caja 87
Jornada 15 (08/01/2027): Grupo Alega Cantabria – Insolac Caja 87
Jornada 16 (12/01/2027): Insolac Caja 87 – Súper Agropal Palencia
Jornada 18 (29/01/2027): Insolac Caja 87 – Hestia Menorca
Jornada 19 (05/02/2027): Insolac Caja 87 – Inveready Askatuak Gipuzkoa
Jornada 20 (09/02/2027): Grupo Ureta Tizona Burgos – Insolac Caja 87
Jornada 21 (14/02/2027): Insolac Caja 87 – Movistar Estudiantes
Jornada 22 (19/02/2027): Palmer Basket Mallorca Palma – Insolac Caja 87
Jornada 23 (05/03/2027): Insolac Caja 87 – Bueno Arenas Albacete Basket
Jornada 24 (09/03/2027): Caja Rural CB Zamora – Insolac Caja 87
Jornada 25 (14/03/2027): Insolac Caja 87 – Alimerka Oviedo Baloncesto
Jornada 26 (19/03/2027): Súper Agropal Palencia – Insolac Caja 87
Jornada 27 (26/03/2027): Insolac Caja 87 – Fibwi Mallorca Bàsquet Palma
Jornada 28 (02/04/2027): Coviran Granada – Insolac Caja 87
Jornada 29 (09/04/2027): Insolac Caja 87 – Grupo Alega Cantabria
Jornada 30 (16/04/2027): Gran Canaria – Insolac Caja 87
Jornada 31 (20/04/2027): Insolac Caja 87 – Cajasol Coto Córdoba
Jornada 32 (25/04/2027): Flexicar Fuenlabrada – Insolac Caja 87
Jornada 33 (30/04/2027): Insolac Caja 87 – Club Ourense Baloncesto
Jornada 34 (07/05/2027): Lucentum Alicante – Insolac Caja 87