España acaba con derrota, pero Miguel Méndez lo tiene claro: "El rendimiento ha sido mayúsculo"

El entrenador de la selección española femenina de baloncesto no puede sino felicitar a sus jugadores por lograr el pase al Mundial ocho años después

La noticia ya es conocida por todos desde hace un par de días: España estará en el Mundial Femenino de Baloncesto de 2026 tras lograr su plaza en el Premundial disputado en Puerto Rico. Y sí, es una buena nueva que hace que el seleccionador, Miguel Méndez, reste importancia al hecho de haber cerrado el torneo cayendo ante una Estados Unidos que en cualquier caso se entiende superior.

De este modo, y haciendo balance de lo acaecido durante un corto campeonato en el que han disputado hasta cinco partido, el técnico señala que "el rendimiento ha sido mayúsculo", subrayando además la dificultad añadida que supone viajar tan lejos con jugadoras que, estando principalmente en la liga española, ya tienen dos partidos por semana.

"Vinimos con dos objetivos: la primera, clasificarnos. Y dos, que las jugadoras que juegan en la Liga Española vienen desde septiembre con dos partidos semanales, muchos viajes y era básico hacer rotaciones largas y han respondido muy bien. Somos un equipo mayúscula", destaca Méndez.

El orgullo de Miguel Méndez

En cuanto al último encuentro, en el cual han caído por 70-84 contra Estados Unidos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, recalca el gran trabajo de sus jugadoras, que en momento alguno se sintieron intimidadas sobre el parqué.

"Ha sido espectacular. Salimos a jugar nuestro mejor juego con una defensa para controlar el tempo del juego. Estoy muy orgulloso de mis jugadoras", subraya sobre sus pupilas, que contando solo con el quinteto titular firmó 23 asistencias y forzó 13 pérdidas de balón por parte de un conjunto norteamericano liderado por Caitlin Clark, una de las mejores jugadoras del mundo.

Gustafson y Carrera, las más destacadas

Jugando de tú a tú con las estadounidenses, por España se destacaron en el partido Megan Gustafson y Raquel Carrera con 15 tantos cada una, mientras que Copper fue la máxima anotadora del encuentro con 20 puntos. Le siguió Plum con 18 y Hamby con 14.

Estados Unidos, con su victoria de hoy, lleva sin perder con España desde el año 1992. Son las mejores del mundo y el entrenador español no puede más que rendirse a ellas. "Ese equipo tiene fantásticas jugadoras", comenta Méndez, quien también fue el dirigente de España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por último, el técnico hizo hincapié en que es muy importante que sus jugadoras "se conviertan en referente para otras jóvenes" baloncestistas que tienen el objetivo de llegar a ser profesionales en España.