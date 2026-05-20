España ya tiene fecha para jugar contra Dinamarca camino del Mundial

El conjunto dirigido por Chus Mateo recibirá al combinado nórdico en la Caja Mágica, donde disputará el correspondiente partido de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027

El encuentro entre España y Dinamarca, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027 de baloncesto, se disputará el 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid, según anunció este miércoles la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El duelo, quinto para los de Chus Mateo, es importante para España, ya clasificada para la segunda fase, pues de ganar asegurará la primera plaza de su grupo en esta etapa inicial y no tendrá que esperar al choque del 5 de julio en Tbilisi contra Georgia. Ucrania completa el grupo junto a las otras tres selecciones.

Después de completar la primera fase clasificatoria, España volverá a concentrarse en agosto con vistas a los primeros partidos de la segunda fase, en la que se enfrentará a las 3 primeras selecciones del grupo B, compuesto por Grecia, Portugal, Montenegro y Rumanía.

En lo que respecta al balance contra los daneses, esta será la sexta vez que se enfrenten ambos combinados en partido oficial. La más reciente fue el pasado 27 de noviembre en Copenhague, en el debut de Chus Mateo como seleccionador, y el cuadro español se impuso por 64-74.

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