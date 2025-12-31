El Barça aclara su postura con Toko Shengelia y Will Clyburn: "No vamos a forzar la máquina"

Pese a la importancia de ambos jugadores para Xavi Pascual, no piensan hacerles jugar hasta estar plenamente seguros de que la actual lesión de ambos es agua pasada

Si hay algo irrefutable es lo claras que tiene las cosas el Barça desde la llegada de Xavi Pascual. Pese a las dos últimas derrotas en la Euroliga, la entidad blaugrana tiene una apariencia mucho más seria y robusta, lo cual le hace caminar con seguridad tanto en Europa como la Liga ACB. Están contentos en general sí, pero anoche terminaron realmente enfadados tras caer en casa contra el Mónaco por 74-90, encuentro que el técnico de Gavà no terminó en el banquillo al ser expulsado por doble técnica. Por ello, al finalizar el choque fue el segundo del club, Íñigo Zorzano, quien atendió a los medios. El preparador señala que una derrota así no debe pasar de anécdota.

"Los chicos están peleando y trabajando bien. Como decía Xavi dentro del vestuario, es solo una derrota. Todos los equipos tienen malas noches, y una derrota así no puede destruir el camino que estamos intentando hacer", subraya el riojano desde la sala de prensa.

Aunque los de Principado dominaron casi todo el partido, sí hubo un momento en el tercer cuarto en el que los blaugranas parecían tener cierta opción de remontada. Zorzano admite que la diferencia física y táctica del Mónaco les impidió meterse en el partido.

"Cada vez que tuvimos la opción de meternos, cuando nos acercamos a 10 puntos, se veía que físicamente ellos tenían el control del partido. Llevaron el juego muy lento al final, siempre atacando nuestros puntos débiles y, además, dominando con fuerza el rebote. Esa situación nos costó y nos impidió darle la vuelta al marcador", analiza.

Toko Shengelia y Will Clyburn, en espera

Ante las últimas derrotas y el hecho de que se vea a algunos jugadores realmente cansados, el asistente de Xavi Pascual confirma que el club no se ha planteado en momento alguno apretar para contar cuanto antes en pista con Toko Shengelia y Will Clyburn.

"Sobre las lesiones, no sabemos cuando volverán los lesionados o medio griposos, pero no vamos a forzar la máquina para recuperar a un jugador para que luego lo perdamos. Vamos a ir con calma con los jugadores", sentencia.

Un calendario realmente exigente

A los problemas físicos se suma que el calendario tampoco da tregua –ahora tienen cuatro partidos en siete días–, algo para lo que Zorzano entiende que lo mejor es regular esfuerzos e, incluso, saltarse algún entrenamiento.

"La clave está en la recuperación y la planificación individualizada. Se les trata cada día diferente, con vídeo, táctico y ejercicios específicos. Ellos sienten que cada vez que entran en pista es para hacer algo útil. A veces es mejor descansar un día que entrenar por entrenar. Esto les permite recuperarse mejor, no solo físicamente, sino también mentalmente", finaliza.