El Barça cumple, el Valencia Basket se complica la vida y el Baskonia se da una alegría

El conjunto dirigido por Xavi Pascual se acerca a los puestos de acceso directo a playoffs, mientras que los valencianos dejan que se escape de las manos un paso de gigante hacia el mismo objetivo

El cierre de la jornada 34 de la Euroliga ha llegado con luces y sombras para los equipos españoles, ya que el Barça dio un paso de gigante para ser al menos equipo de play-in, pero el Valencia Basket patinó ante Partizan cuando lo tenía todo a favor. Para terminar, Baskonia rompió una racha de ocho derrotas consecutivas al derrotar al Hapoel Tel Aviv.

Empezando por los chicos de Xavi Pascual, estos sacaron músculo ante el Estrella Roja, uno de los equipos más físicos de la Euroliga, para llevarse en la prórroga (92-88) un duelo directo en el Palau Blaugrana que consolida al cuadro catalán como un firme aspirante a los puestos que dan acceso directo a las eliminatorias por el título.

De este modo, el conjunto blaugrana cosechó la tercera victoria consecutiva con una gran actuación coral, tanto en defensa, como en el rebote y en ataque, con cinco jugadores anotando en dobles dígitos y el alero Will Clyburn como máximo anotador (18 puntos), aunque casi se le escapó el triunfo por los fallos en el tiro libre.

El Valencia Basket se pega un tiro al pie

Hay muchas formas de perder, pero pocas tan dolorosas como esta de Valencia Basket. Los taronja tuvieron el partido 'ganado' con 12 puntos de renta a cinco minutos del final y nuevamente en la primera prórroga al ponerse hasta siete arriba; sin embargo, en ambas ocasiones llegaron errores y pérdidas –fueron 22 en total– pasa dar vida a un Partizan de Belgrado que no desaprovechó la oportunidad para cerrar la noche tras el segundo tiempo extra por 110-104.

El equipo de Pedro Martínez habría amarrado en caso de victoria el 'play in', las eliminatorias de repesca que disputarán los equipos que acaben entre el séptimo y el décimo, y aunque tiene muy encarrilado no bajar al undécimo puesto, solo tiene un partido de margen con el séptimo clasificado. Pese a que el equipo de Joan Peñarroya no se jugaba nada, se agarró al choque con uñas y dientes para dejar casi sin margen de error a los valencianos.

Un Baskonia muy mejorado

No sirve para nada en la Euroliga, pero sí para seguir marcando el camino hacia un final de campaña en el que quieren optar a todo en la Liga ACB. Baskonia ha mejorado hasta el punto de recibir al Hapoel Tel Aviv y vencerle por 118-109 para romper una racha de ocho derrotas consecutivas.

En cuanto a las actuaciones individuales, fue clave Trent Forrest con 29 de valoración y marcando el ritmo de su equipo, que por fin logró el triunfo tras las buenas sensaciones que mostró ante Olympiacos y Estrella Roja. A título clasificatorio, el Hapoel dio un paso atrás a pesar del gran inicio de Elijah Bryant y el final de Blakeney para caer a la quinta plaza.