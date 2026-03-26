El Barça se crea un gran problema

Xavi Pascual afronta el tamo decisivo de la temporada, en el que se juega Euroliga y ACB, con su referente interior en el ojo del huracán

El Barça solventó el martes un partido que, a priori, era de trámite ante el Anadolu Efes y que sólo pudo resolver en el último minuto. El equipo que adiestra Xavi Pascual logró con ello seguir luchando por la última plaza que permite jugar los 'play offs' de la Euroliga y aparcar una crisis acrecentada por la dura derrota en el Clásico del pasado domingo.

A punto de recuperar a Juan Núñez y ya con Toko Shengelia a pleno rendimiento, el equipo blaugrana afronta estas semanas clave, algunas de ellas con tres partidos, con un nuevo problema que se ha creado él mismo: Willy Hernangómez. El pívot madrileño, después de unos meses muy buenos desde la llegada de Pascual, ha bajado su rendimiento y sus minutos en las últimas semanas. Y, al mismo tiempo, aparecían las negociaciones del club para renovar casi al completo el juego interior para la próxima temporada.

Preguntado por los problemas defensivos en la zona, Xavi Pascual indicó que era algo que ya estaba cuando él llegó, señalando claramente a Willy. Y el martes, el público explotó al señalarlo también. Fue pitado, el técnico lo quitó en el tercer cuarto y ya no lo volvió a sacar. Preguntado por ello, el preparador barcelonista sentenció con un "el Palau es soberano" y "todo el mundo es libre de expresar su opinión".

La situación con su principal referente en la pintura no es la mejor y este viernes se volverá a enfrentar al veredicto de sus aficionados en otro duelo decisivo para el Barça si quiere estar luchando más allá de la temporada regular en la Euroliga.

El Estrella Roja llega de ganar en Vitoria al Baskonia tras un gran final de Chima Moneke -al que quería el Barça la pasada temporada- y es un rival directo en la pelea por el 'play-In' y por la última plaza de 'play off'. "Es un partido clave para lo que resta curso. Todo son finales de ahora en adelante. Ganemos o perdamos, no estará nada hecho, pero es un partido muy importante", indica un Xavi Pascual que apela a ganar en casa para poder asegurar su presencia entre los diez primeros.

"Jugaremos tres de los cinco partidos que nos quedan en casa. Es una situación muy buena y lo tenemos que aprovechar. Esperamos un Palau lleno que nos ayude mucho y nos empuje a hacer un buen partido", añadía el de Gavá.

Xavi Pascual pide más a algunos jugadores del Barça

En este sentido Pascual recordaba el mal partido de Willy Hernangómez y, ahora, le pedía un paso adelante. "El otro día jugamos un partido muy importante con 10 jugadores, pero cada partido es una historia distinta. Necesitamos todo el mundo se enganche. Somos un equipo, estamos todos en la misma página, y cada día tenemos que apretar y subir todos el nivel para mejorar", advierte.

El madrileño será clave para dar descanso a Vesely o Shengelia, que fueron los que más jugaron en posiciones interiores y a los que no quiere desgastar. Sobre todo al georgiano, que acaba de salir de una lesión.

"El Estrella Roja tiene una plantilla extraordinaria y muy larga, que descarta a tres jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo. Espero a un rival muy físico, agresivo y vertical, con mucho contacto en todas las situaciones. Juegan con muchos cambios defensivos porque tienen jugadores atléticos que pueden defender todas las posiciones, son muy difíciles de desbordar. Y son el mejor equipo en rebotes ofensivos por posesión", afirma un Pascual que pide a los suyos ser "quirúrgicos en el juego posicional para no tener pérdidas", ser "más profundos hacía el aro" e "intentar sacar ventajas en el uno contra uno".