Chima Moneke se la lía a Baskonia a última hora

El alero del Estrella Roja condena a los vitorianos a la derrota firmando ocho puntos consecutivos en la prórroga vivida en el Buesa Arena

La ley del ex en su versión más cruel. Baskonia jugó un muy buen partido contra el Estrella Roja, pero no pudo rematar la faena en la prórroga ante un Chima Moneke que se erigió en héroe para los serbios con ocho puntos consecutivos en la prórroga para poner el 100-108 en el marcador final. Antes, y subrayando el sinsabor de los vascos, Jared Butler había forzado el tiempo extra con un triple.

Sí, fue una recta final muy dolorosa para los chicos de Paolo Galbiati, una que certifica la octava derrota consecutiva del conjunto español en la Euroliga pese a los 31 puntos de un espectacular Trent Forrest para una valoración de 32.

En cuanto al desarrollo del choque, lo cierto es que este fue igualado, estando salpicado por momentos para ambos conjuntos. Así, si los de Belgrado empezaron mejor a base de triples para ponerse con un interesante 11-20 en el marcador, Baskonia supo reaccionar para llegar al descanso hasta 10 puntos arriba (52-42).

Pese a que los españoles empezaron la segunda mitad manteniendo el ritmo, ello no impidió que llegase un parcial de 0-9 que volvía a ponerle picante al encuentros, dejando el marcador en 67-66 mientras Diakité sumaba ya hasta cuatro faltas personales.

Una recta final no apta para cardiacos

Sin que ningún equipo lograra despegarse en el marcador, dos triples consecutivos de Tim Luwawu-Cabarrot igualaron el duelo a 1:30 para el final antes de que apareciese por enésima vez un Trent Forrest que con cinco puntos seguidos dejaba el electrónico en 91-88.

Cuando la afición local ya acariciaba la victoria llegó Jared Butler para empatar el encuentro con otro triple a 12 segundos y el choque se fue a la prórroga, 91-91, después de que Forrest no anotara su lanzamiento final desde seis metros. Ocho puntos seguidos de Chima Moneke marcaron el ritmo del Estrella Roja en la prórroga y aunque el Baskonia respondió, cinco puntos más de Semi Ojeleye terminaron por cerrar el partido para los balcánicos, 100-108.

- Ficha técnica:

100 - Kosner Baskonia (27+25+15+24+9): Forrest (31), Villar (-), Radzevicius (6), Omoruyi (7) y Diakité (5) -cinco inicial-, Simmons (6), Spagnolo (3), Nowell (2), Frisch (15) y Luwawu-Cabarrot (21).

108 - Estrella Roja (28+14+23+25+17): Miller-Mcintyre (9), Nwora (20), Dobric (5), Moneke (22) y Rivero (4), -cinco inicial-, Ojeleye (13), Butler (21), Kalinic (2), Carter (4), Bolomboy (3) y Dos Santos (3).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Jakub Zamojski (Polonia) y Rain Peerandi (Estonia). eliminaron por faltas personales a Diakité (min.29). Señalaron falta técnica a Bolomboy (min.21) y al banquillo baskonista (min.25).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Euroliga, disputado en el Buesa Arena ante 7.375 espectadores, con un grupo de seguidores del equipo visitante.