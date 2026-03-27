Barça - Estrella Roja: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Igualados en la clasificación de la máxima competición continental, los blaugranas saben que el choque ante los serbios es prácticamente una final

Si algo no se le puede negar a este Barça en su espíritu de lucha. Cuando peor pintaban las cosas para los de Xavi Pascual estos se han levantado con dos victorias contra el Valencia Basket (62-66) y el Anadolu Efes (78-71) para agarrarse a los puestos de play-in y mirar con esperanza a terminar entre los seis primeros de la Euroliga, objetivo para el que resulta vital el choque de este viernes 27 de marzo en el Palau Blaugrana contra un Estrella Roja con el que están igualados en la clasificación.

Para ser exactos, y a falta de cinco jornadas para terminar la fase regular de la máxima competición continental, el equipo azulgrana ocupa la décima posición (19-14), la última que da acceso a la repesca, con dos victorias de margen sobre el Dubai Basketball, y el mismo balance que los cuatro equipos que le preceden en la tabla.

Entre ellos se encuentra el Estrella Roja, noveno, y también sus siguientes tres oponentes: el Panathinaikos (7 de abril en casa), el Zalgiris y el Mónaco (2 y 10 de abril, ambos a domicilio), antes de despedir la fase regular el día 17 en el Palau Blaugrana ante el Bayern Múnich, que llegará sin nada en juego.

La conclusión del calendario que tiene por delante el equipo entrenador por Xavi Pascual es que este depende de sí mismo para terminar entre los seis primeros y acceder directamente a los cuartos de final, pero antes deberá superar a sus rivales directos en un camino que promete ser de lo más exigente.

La vuelta de Shengelia y la mejora defensiva

Lo que es seguro es que el Barça llega con la moral reforzada por las últimas dos victorias europeas, sostenidas sobre la mejoría en la defensa y la disciplina para seguir el plan de partido, pese a estar aún lejos de los índices de acierto ofensivo de los primeros meses de Pascual.

También ha sido muy importante la recuperación del ala-pívot Tornike Shengelia, figura clave ante el Anadolu Efes con 14 puntos y 8 rebotes, es determinante para las aspiraciones del Barça. El georgiano vivirá su particular cara a cara con Chima Moneke, autor de 22 puntos en la victoria del Estrella Roja contra el Baskonia (100-108) del miércoles en la prórroga.

A qué hora es el Barça - Estrella Roja de la jornada 34 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Estrella Roja, perteneciente a la jornada 34 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 27 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal.

Dónde ver en TV y online el Barça - Estrella Roja de la jornada 34 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Estrella Roja se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el serbio se retransmitirá a través de Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.