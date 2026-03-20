El Barça exige a la NBA Europa que le pague la indemnización de la Euroliga

El presidente del Barça, Joan Laporta, le deja claro a la NBA que si quieren contar con el Barça, deberán hacerse cargo de cláusula de salida de la Euroliga

El Barça salió de una apurada situación este jueves con su triunfo en el Roig Arena, que le permite seguir en la lucha por estar en los 'play offs' de la Euroliga y evita que caiga de las diez primeras posiciones, algo a lo que se arriesgaba en caso de derrota.

El triunfo da aire y margen a un Xavi Pascual que estaba muy tocado tras perder siete de los diez últimos partidos, entre ellos, las semifinales de la Copa del Rey y duelo ligueros como el del pasado domingo ante el Joventut. Lo hace, además, justo antes de recibir este domingo al Real Madrid, en un duelo que, de haber caído en Valencia, habría llegado con mucha más presión.

Ese triunfo, no obstante, no ha rebajado su petición de refuerzos para este final de temporada. El duelo ante el conjunto taronja fue malo y se volvieron a ver las carencias blaugranas, pero al menos esta vez hubo alguien peor. Pero con eso se puede ganar un partido, no tener regularidad.

Joan Laporta, de nuevo presidente del club, admitía en RAC1, el lunes, que podía haber alguna sorpresa en forma de fichajes si así lo creía Pascual. El máximo dirigente afirmaba que no estaba planificado, pero que tratarían de sacar alguna partida de cualquier otro lado para compensar la importante baja que representa Nico Laprovittola en este tramo final.

De fichajes no ha sido de lo único que Laporta ha hablado en estos últimos días y, como casi siempre que lo hace, sus palabras tienen un mensaje claro y van a traer polémica. Preguntado por la NBA Europa y la postura del Barça, el dirigente explicaba su decisión de seguir en la Euroliga y mandaba un claro aviso a la NBA si quiere contar con los barcelonistas cuando arranquen, previsiblemente, a partir del próximo año.

Joan Laporta da un palo a la NBA

"Hay que aunar todo esto al aterrizaje de la NBA en Europa. Hay una pugna entre la Euroliga y la NBA, los americanos nos vienen explicando desde hace tiempo lo que harán, aunque después no lo terminan de hacer o lo acaban retrasando", explicaba Laporta para justificar el haberse decantado por la Euroliga, con la que ha firmado por diez años.

"Finalmente nos hemos posicionado con la Euroliga. Había que decir si seguíamos con la licencia como fundadores o no. Hemos dicho que sí, y en caso de querer salir, hay una penalización que si la NBA es tan fantástica, seguramente, como quieren tener al Barça en su competición, se encargarán de solucionar este tema", soltaba el blaugrana, advirtiendo con ello a la NBA con que deberán ellos de hacerse cargo de la penalización si quieren contar con el Barça.

Por otro lado, el presidente barcelonista también confirmó que el próximo objetivo es tener un nuevo pabellón más acorde a lo que la Euroliga exige. "Haremos el nuevo Palau Blaugrana, Está diseñado y presentado, y está previsto que se empiece a construir cuando acabemos el Spotify Camp Nou. Durante el transcurso de este año y medio, habrá actuaciones y tendremos un Palau espectacular. Por ahora, el nuevo Palau está en el financiamiento del Espai Barça. Veremos como evoluciona todo...", añadía Joan Laporta.