Barcelona - Asvel Villeurbanne: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El LDLC ASVEL Villeurbanne, último clasificado de la Euroliga, visita este miércoles al Barça (20:30h), en lo que será el regreso de Xavi Pascual al banquillo del Palau Blaugrana nueve años y medio después de finalizar su primera etapa en el club catalán. Tras dirigir al equipo en dos partidos a domicilio (74-73 contra el Anadolu Efes en la Euroliga y 61-72 contra el Dreamland Gran Canaria en la Liga Endesa), Pascual intentará celebrar con un victoria su primer duelo como local.

Lo tendrá fácil a priori, porque se mide al ASVEL que, con un balance de 3-9, es el peor ataque (75,6 puntos), el peor en rebotes defensivos (20,3), el peor en asistencias (15,5) y el peor en porcentaje de tiro (48,6% de dos y 31,3% en triples) de toda la competición.

Además, el histórico de enfrentamientos entre ambos equipos en la Euroliga es claramente favorable a los azulgranas (12-5). En nueve visitas al Palau, los franceses solo han vencido en dos ocasiones y esta temporada no ha ganado ninguno de sus siete duelos como visitante en la máxima competición continental.

Aún así, Pascual que vuelve a dirigir al Barça tras la destitución de Joan Peñarroya, recela de un equipo que cuenta con dos bases con muchos puntos en sus manos como Glynn Watson (14,1 puntos) y Nando de Colo (12,7) y la aportación defensiva y el trabajo oscuro de interiores como Bodian Massa (4,8 rebotes), Mbaye Ndiaye (4,7 rebotes y 1,2 tapones) y Armel Traoré (79,5% en tiros de dos).

Con De Colo y el exazulgrana Thomas Heurtel recuperados de sus problemas físicos, el ASVEL Villerbaune llega al Palau con la intención de estrenar sus casillero de victorias a domicilio. Y el Barça, con un balance de 7-5, intentará sumar un triunfo que lo sitúe de nuevo en el top-8. La receta de Pascual, como siempre, será la defensa, aspecto en el que el equipo ha mejorado ostensiblemente en estos dos primeros partidos con el técnico de Gavá en el banquillo (solo ha encajado 67,5 puntos de media).

A qué hora es el Barcelona - Asvel Villeurbanne de la Euroliga 2025-2026

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre Barcelona y Asvel Villeurbanne, perteneciente a la jornada 13 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este miércoles 26 de noviembre a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana.

Dónde ver en TV y online el Barcelona - Asvel Villeurbanne de la jornada 13 de Euroliga

Este partido entre el Barcelona - Asvel Villeurbanne se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal de M+ Vamos (diales 8 y 53).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.