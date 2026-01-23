El base del Hapoel desvela una oferta del Real Madrid: "Había mucho dinero en juego"

El padre de Yam Madar asegura que el equipo madridista le quería como segundo o tercer base el año que ficharon a Andrés Feliz

Yam Madar no está viviendo la temporada de ensueño el año en que, precisamente, iba a dar un gran salto, con protagonismo en el equipo del que salió y al que regresó para eso, para ser un líder. La llegada este verano del ex del Valencia Basket Chris Jones y de Vasilije Micic, el jugador mejor pagado de la Euroliga, le han dejado como tercera opción para el puesto de base y está contando con muy pocos minutos en competición europea.

De hecho, apenas ha disputado cinco partidos y 54 minutos en total en Euroliga, ya que Jones y Micic se llevan todo el protagonismo, y Madar ha tenido que buscarse minutos en el campeonato doméstico.

Ante esto, su padre Zohar Madar, en una entrevista en el programa '5 on the Air' se ha quejado abiertamente de su situación e, indirectamente, ha relacionado al Real Madrid con su hijo, que antes e regresar al Hapoel jugó la Euroliga con el KK Partizan (2022-2023), Fenerbahçe (2023-2024) y Bayern de Múnich (2024).

En este sentido, desvela que el Hapoel le prometió, aparte de dinero, que lo quería para que ayudara al equipo a ser campeón de la Eurocup y, luego, él sería el base titular en la Euroliga. Y que, para ello, tuvo que rechazar una oferta del Real Madrid.

Dejó el Bayern y rechazó al Madrid para jugar la Eurocup

"Yam recibió una oferta del Hapoel Tel Aviv pese a que jugaba en Eurocup. Ofer Yanai -presidente del club- le pidió que dejase la Euroliga y liderase al equipo para que, cuando llegase a esa competición, fuese el primer base", afirma Zohar Madar.

"Recibimos una oferta del Real Madrid para el final de la temporada, pero esa promesa le hizo decidirse. Por supuesto, Yam dudó porque había mucho dinero en juego, pero necesitaba saber que recibiría crédito por llegar a la Euroliga. Si crees que no se le atribuye el ascenso del Hapoel a la Euroliga estás equivocado. Vuelve a ver los partidos. Se dejó la piel en el campo para que sucediera", añade el progenitor del base del Hapoel.

Las críticas del padre de Yam Madar no se quedan en el presidente del Hapoel, sino que también tiene para Zlejko Obradovic y para Sarunas Jasikevicius, sus anteriores técnicos en el Partizan y el Fenerbahçe. "Yam Madar se vio obligado a dejar el Partizan después de tres años porque le debían 10 meses de salario. Preguntó por qué no cobraba y le dijeron que no todos estaban cobrando. Hubo un proceso en el que habló con Zeljko Obradovic e incluso le dijo que estaba dispuesto a seguir otro año, pero entonces su contrato fue terminado", afirma Zohar en dicha entrevista que reproduce Gigantes.

Tras el Partizan llegó al Fenerbahçe, de donde salió tras la llegada de Jasikevicius. "Zeljko le dijo a Saras Jasikevicius que no le diese minutos a Yam, por eso lo descartaron del Fenerbahçe, no por su talento", añade.