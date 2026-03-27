Baskonia - Hapoel Tel Aviv: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los vitorianos encaran en soledad el choque ante el equipo de Israel, el cual sigue disfrutando de la ventaja de jugar a puerta cerrada de visitante

Hora de volver a ponerse el mono de trabajo. Casi sin tiempo a recuperar tras un durísimo choque ante el Estrella Roja, ahora a Baskonia le toca recibir en soledad este viernes 27 de marzo al Hapoel de Tel-Aviv, en el primero de los dos partidos que acogerá el Buesa Arena a puerta cerrada para jugar ante los equipos israelíes. Exacto, pese a la crítica internacional siguen disfrutando de una enorme ventaja en la Euroliga al jugar sin público a domicilio.

Ahora es a los baskonistas, y más en concreto a sus aficionados, a los que les toca sufrir el conflicto que se está viviendo en Oriente Medio, ya que por 'seguridad' –evitar cualquier incidente relacionado con protestas contra Israel–, los vascos jugarán sin público con el objetivo de romper una nefasta racha de ocho derrotas consecutivas.

Ante tal contexto, una de las incógnitas está en la respuesta que ofrecerá el conjunto vasco, mermado por las lesiones, y que ya hizo un sobreesfuerzo el miércoles en la derrota ante Estrella Roja en la prórroga.

En cuanto a nombres propios, Markus Howard, Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop y Rodions Kurucs seguirán siendo baja. Además tampoco Jesse Edwards podrá jugar. Con este panorama y el equipo tocado físicamente tendrá que lidiar Paolo Galbiati, después de plantar cara a Olympiacos y al equipo serbio, en una clara reactivación de sus jugadores tras el título copero.

Un conjunto hebreo tocado, pero con todo en juego

Respecto al Hapoel, este llega a Vitoria tras caer en Madrid 92-83 donde les penalizó el desacierto exterior. Cayeron en la capital de España, pero la realidad es que los hebreos ocupan la quinta plaza gracias a los buenos porcentajes de tiro que manejan durante la temporada. Además cuentan con el segundo jugador más valorado de la competición, Elijah Bryant, y a uno de los más intimidantes, Dan Oturu. Por cierto, el partido de la primera vuelta fue uno de los peores de los azulgranas en defensa con un resultado de 114-89.

A qué hora es el Baskonia - Hapoel Tel Aviv de la jornada 34 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Hapoel Tel Aviv, perteneciente a la jornada 34 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 27 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Hapoel Tel Aviv de la jornada 34 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Hapoel Tel Aviv se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el israelí se retransmitirá a través de Movistar Deportes 5 (dial 192).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.