Fenerbahçe - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras caer ante el Panathinaikos, el Baskonia afronta otra dura salida, en este caso ante el vigente campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe

El Baskonia afronta este viernes su segunda cita de la semana en Euroliga, un duelo tan duro como el primero. Si el martes tuvo que sufrir a uno de los clubes más poderosos, el Panathinaikos, en Atenas, ahora hace lo propio en Estambul con vigente campeón, un Fenerbahçe que fue uno de los dos equipos que cerró el miércoles la jornada anterior y que lo hizo con triunfo en Bolonia.

A priori, frente a un equipo tan potente, los de Paolo Galbiati no tienen nada que perder, pero irán ilusionados con repetir lo que ya hicieron en esa misma ciudad hace una semana, cuando rompieron su mala racha a domicilio al ganar al Anadolu Efes de Pablo Laso.

Pese a esa victoria y a su potencial en casa, donde ha ganado 7 de sus 8 últimos partidos, el Baskonia tiene muy pocas opciones de alcanzar una plaza de 'play-In' en la Euroliga 2025-2026, ya que ahora mismo se encuentra a cinco triunfos del Estrella Roja, que es el equipo que está situado en el décimo puesto.

"El equipo está en un buen momento", señaló Paolo Galbiati el pasado domingo tras asegurar plaza en la Copa del Rey. Ante el Panathinaikos poco pudo hacer para contener el gran fondo de armario y el potencial de los griegos, una dificultad similar a la que le espera ante un Fenerbahçe que marcha segundo clasificado tras el Hapoel Tel Aviv. En Atenas no pudo jugar Nowel y Omoruyi apenas participó, ya que habían afrontado con molestias la semana. En Estambul espera ya contar con ambos a pleno rendimiento.

A qué hora es el Fenerbahçe - Baskonia de la jornada 24 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Fenerbahçe y el Baskonia, perteneciente a la jornada 24 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 23 de enero a partir de las 18:45 horas en el Ulker Sports Arena de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Fenerbahçe - Baskonia de la jornada 24 de Euroliga

Este partido entre el Fenerbahçe y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Deportes 2 (dial 64).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.