Fenerbahçe - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los taronja intentarán defender su primer lugar de la tabla en una plaza muy difícil, ya que los turcos son el equipo que menos puntos recibe en la competición continental

Un nuevo reto mayúsculo aparece frente al Valencia Basket. Tras ocho partidos en 16 días, ahora le toca demostrar que puede mantener el ritmo batiéndose en duelo este viernes 16 de enero con el Fenerbahçe, o lo que es lo mismo, con la mejor defensa de la Euroliga.

Así es. Los turcos son el conjunto que menos puntos recibe en el torneo continental con una media de 79,8, mientras que el Valencia mantiene la segunda mejor marca anotadora de la competición, con un promedio de 90,3. Exacto, será un duelo de estilos en el que imponer el sello propio acercará mucho el triunfo a unos o a otros.

En cuanto a la situación clasificatoria de ambos, los valencianos ocupan la tercera plaza con las mismas 14 victorias que el Hapoel Tel Aviv, que tiene un partido menos, que el Mónaco y que el Barça. El Fenerbahçe, por su parte, es quinto con 13 triunfos, pero también con un encuentro por disputar; es decir, si gana tendrá a tiro colocarse como líder.

Sin duda, el choque en Estambul permitirá evaluar la situación del equipo porque el Fenerbahçe es uno de los grandes candidatos al título y, además, uno de los conjuntos más en forma de la Euroliga con ocho triunfos en los últimos diez partidos.

Las piezas con las que cuentan Pedro Martínez y Jasikevicius

Pedro Martínez ha desplazado a Turquía a sus quince jugadores y tiene la duda del interior estadounidense Nate Reuvers, que sufrió un esguince de tobillo en el encuentro ante el Casademont Zaragoza que le impidió disputar la segunda parte.

Jaskevicius por su parte mantiene lesionados a Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim y Arturs Zagars, a los que se han unido dos jugadores clave en su rotación como Bonzie Colson y Chris Silva. El equipo turco ha incorporado recientemente al francés Nando De Colo, ex del Valencia y también del Fenerbahçe, en el que ya estuvo tres campañas. Wade Baldwin IV es la gran referencia ofensiva del equipo turco y atraviesa además un gran momento de forma. Junto a él, conforman la columna vertebral Devon Hall, Talen Horton Tucker y Tarik Biberovic por fuera mientras que por dentro, sin Colson ni Silva, lo hacen Khem Birch, Nicolo Melli y Mikael Jantunen.

A qué hora es el Fenerbahçe - Valencia Basket de la jornada 22 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Fenerbahçe y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 22 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 16 de enero a partir de las 18:45 horas en el Ülker Sports Arena de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Fenerbahçe - Valencia Basket de la jornada 22 de Euroliga

Este partido entre el Fenerbahçe y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ y M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.