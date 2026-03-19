Olympiacos - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los vitorianos apelan al orgullo para romper una racha de hasta siete derrotas consecutivas en la máxima competición continental

La 32ª de la Euroliga llega para Baskonia sin nada en juego, pero con la necesidad de dar un paso al frente para buscar una victoria que se les resiste desde el lejano 30 de enero, cuando se impusieron en casa a Zalgiris Kaunas. Tras esa alegría han llegado seis derrotas consecutivas que no influyen en nada a efectos clasificatorios, pero que sí están haciendo mella en la moral de un equipo que cada vez ve más lejos la Copa del Rey conquistada en el Roig Arena.

Justo a esa necesidad hace referencia el entrenador del equipo, un Paolo Galbiati que pide más orgullo a sus chicos para plantar cara este jueves 19 de marzo a un Olympiacos que está muy cerca de asegurar su presencia en los cuartos de final al ser segundo con un balance de 21-11 –Baskonia es penúltimo con 9-22–.

“Necesitamos un paso adelante de todos. Hemos hablado mucho y hemos intentado solucionar algunas situaciones. El problema defensivo es general, si bien creo que ninguno de los jugadores exteriores son gran defensores. Necesitamos una defensa de equipo como hicimos en la Copa, por ejemplo, que la defensa fue muy buena. El problema contra todos es la defensa del uno contra uno", sentencia.

Pese a tener muchas ausencias por lesión, el entrenador italiano recalca que no es excusa alguna y que deben competir sin pensar en ello. "Es cierto que Olympiacos está en un buen momento, que tiene“una plantilla enorme, con talento, y que quiere ganar la Euroliga, pero si yo tengo cinco jugadores que pueden estar en la cancha, yo quiero competir y es mi deseo que los jugadores entiendan esto", sentencia

A qué hora es el Olympiacos - Baskonia de la jornada 32 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olympiacos y el Baskonia, perteneciente a la jornada 32 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 19 de marzo a partir de las 20:15 horas en el Estadio de la Paz y la Amistad de la capital griega.

Dónde ver en TV y online el Olympiacos - Baskonia de la jornada 32 de Euroliga

Este partido entre el Olympiacos y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el italiano se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y por M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.