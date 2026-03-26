Pablo Laso vuelve a Madrid y Sergio Scariolo no se corta a la hora de marcar los límites

El técnico italiano sabe la importancia de imponerse en casa a Anadolu Efes y manda un rotundo mensaje a sus chicos para evitar cualquier tipo de confianza

El Real Madrid está muy bien situado en la Euroliga con un balance de 21-12 que le mantiene por ahora en tercera posición, y justo por ello, porque se trata de un lugar privilegiado, Sergio Scariolo no quiere que una sorpresa en casa, y ante el Anadolu Efes de Pablo Laso, les complique la existencia en la máxima competición continental.

Con cinco encuentros por delante y hasta tres de los últimos cuatro a domicilio, el italiano siente que el regreso del exentrenador merengue no puede marcar el partido, uno ante el que marca claros límites a sus chicos para no caer en una falsa seguridad, subrayándoles el buen nivel de un contrincante que sin embargo está en el vagón de cola del torneo con un balance de 10-23.

"Estamos preparados para volver a competir con tan poco tiempo contra un rival de mucho talento. Hay características parecidas al del otro día: muchos jugadores muy buenos en la anotación, en el uno contra uno, en el tiro de tres puntos y con una alta capacidad de atacar en los primeros segundos de la posesión. Yo creo que es, incluso, el mejor equipo en los últimos segundos de la posesión, con jugadores capaces de jugarse esos aclarados y unos contra unos con eficacia y eficacia en el tiro", comenta a los medios del club.

El Real Madrid, de nuevo ante su público

Tal y como decíamos, ante el Anadolu será el penúltimo encuentro del equipo merengue en casa en esta primera fase, que cerrará con la última cita como local en la jornada 38 ante el Estrella Roja. Con mucho en juego y todo abierto en la clasificación, los de la capital española esperan con ansia jugar ante su público tras tener que hacerlo a puerta cerrada ante el Hapoel por seguridad –miedo a las protestas contra Israel–.

"Es cierto que el trabajo ha sido así desde el inicio y está dando sus frutos, pero cada partido es un capítulo aparte y necesita un máximo esfuerzo aparte y una gran dedicación para poder llevar a cabo otro resultado positivo. Y con la alegría de poder volver a compartirlo con la afición que, aunque parece que no se haya notado, sí la hemos echado de menos el otro día", sentencia.

Un Pablo Laso irregular en Turquía

Pablo Laso regresa al Palacio con su tercer equipo diferente tras su salida del club blanco en 2022. Después de dos infructuosas aventuras en el Bayern de Múnich y en el Baskonia, el técnico vitoriano se hizo con las riendas del doble campeón de Europa el pasado diciembre en sustitución del serbio con nacionalidad estadounidense Igor Kokoskov.

Pese a llegar como lo que desde Turquía entendías como una apuesta segura, Laso se queda en un 5-13 en la Euroliga desde su llegada a Estambul. En total el equipo lleva 23 derrotas, la última ante el Barça en el Palau por 78-71. Por cierto, en el partido de ida, el pasado 4 de diciembre, aún con Kokoskov en el banquillo, el Real Madrid se llevó la victoria por 75-81 en un gran partido de Mario Hezonja, autor de 22 puntos.