Partizan - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Sin opción alguna a ascender puestos en la clasificación, Baskonia echa el cierre a un curso para olvidar en la máxima competición continental sin Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop

Hora de poner punto y final. Kosner Baskonia cerrará este jueves 16 de abril con una visita al Partizan de Belgrado su Euroliga más gris; tanto es así que su única aspiración es mantener el puesto 17 de la clasificación, si bien no es menos cierto que en las últimas jornadas ha dado una grata imagen.

Ha sido un año extraño, uno que comenzó con seis derrotas consecutivas que le han terminado condenando y alejando de lo que habían hecho los 24 años anteriores de competición: pelear por ser equipo de playoffs.

El conjunto dirigido por Paolo Galbiati quiere cerrar su participación ganando en cancha de un Partizan que ha tenido un recorrido similar a ellos, ya que tras meses muy duros ha enlazado bastante victorias en la recta final. Si embargo, no debemos pasar por alto que los vitorianos tienen un partido importante en la ACB ante el Joventut el próximo sábado.

En cuanto a los jugadores disponibles, Baskonia recupera efectivos después de que Kobi Simmons y Rodions Kurucs reaparecieran en la Liga Endesa. Markus Howard y Markquis Nowell también podrán participar, mientras que Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop continúan de baja por lesión, y Jesse Edwards por no estar inscrito. Respecto a la clasificación, el conjunto serbio aventaja en solo dos partidos a los baskonistas, pero no tienen opciones para alcanzar cotas más altas.

Joan Peñarroya le da la vuelta al equipo

El exazulgrana Joan Peñarroya ocupa el banquillo del Partizán que abandonó Zeljko Obradovic y ha logrado enderezar el rumbo de un equipo que ha perdido al exbaskonista Vanja Marinkovic por lesión y ha incorporado recientemente a otra conocido de la afición vitoriana, el pívot Tony Jekiri.

Además de Marinkovic tampoco podrán jugar Mario Nakic ni Duane Washington por lesión, por lo que Issac Bonga y Carlik Jones tendrán que multiplicarse para ofrecer la última victoria europea su público, que se ha reconciliado con su equipo.

A qué hora es el Partizan - Baskonia de la jornada 38 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Partizan y el Baskonia, perteneciente a la jornada 38 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 16 de abril a partir de las 20:30 horas en el Štark Arena de la ciudad serbia.

Dónde ver en TV y online el Partizan - Baskonia de la jornada 38 de la Euroliga

Este partido entre el Partizan y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.