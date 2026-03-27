Partizan - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los chicos de Pedro Martínez saben que salir victoriosos de territorio serbio les dejaría virtualmente dentro del play-in de la máxima competición continental y con la clasificación directa para cuartos de final muy encaminada

Rematar la faena es lo más difícil. Algo así deben estar pensando en un Valencia Basket que lleva toda la temporada en las primeras plazas de la Euroliga y que este viernes 27 de marzo visita la pista del Partizan Belgrado en busca de un triunfo que le asegure poder disputar al menos el play-in, los cruces de repesca para los cuartos de final de esta Euroliga, y poder centrarse después en cerrar la clasificación directa para esa eliminatoria previa a la Final Four que tendrá lugar en Atenas.

Sin duda ha sido balsámica la agónica victoria lograda el martes en el Roig Arena ante el Olympiacos, sellada con dos tiros libres de Sergio De Larrea a falta de 2,9 segundos. Tal triunfo permite a los taronja ser cuarto con 21 victorias, una menos que el Real Madrid (ha jugado un partido más), que es tercero. Por delante, el Fenerbahce tiene 23 y el equipo griego 22 (también con un partido más).

En cuanto a lo que le viene por detrás, el Hapoel es quinto con 20 triunfos y un choque aplazado y el Zalgiris es sexto con 19 victorias, las mismas que tienen los cuatro equipos que ahora disputarían el play-in: el AS Mónaco, el Panathinaikos, el Estrella Roja y el Barcelona. El primer equipo que quedaría eliminado sería el Dubai, que tiene 17 triunfos y es undécimo. Duodécimo es el Maccabi con 16 y un choque aplazado. Ambos se miden esta jornada.

Las cuentas son sencillas. En el caso de ganar en Belgrado, el Valencia tendría asegurada una ventaja sobre el undécimo de tres triunfos a falta de cuatro jornadas por disputarse, por lo que tendría virtualmente asegurado quedar entre los diez primeros y no quedar eliminado. Pero la ventaja podría llegar a ser de cuatro y la clasificación matemática.

Un Partizan sin aspiraciones

Los taronja tendrán enfrente a un rival que con sus 13 triunfos ya no tiene opciones de seguir en la competición cuando acabe la fase regular. Sin embargo, justo el hecho de sentirse liberado le ha ayudado a sacar su mejor versión; tanto es así que los dirigidos por el español Joan Peñarroya suman cuatro victorias seguidas, algunas de ellas contra equipos que sí que se juegan su supervivencia, como el propio Dubai.

A qué hora es el Partizan - Valencia Basket de la jornada 34 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Partizan y el Valencia Basket, perteneciente a la jornada 34 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 27 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Štark Arena de Belgrado.

Dónde ver en TV y online el Partizan - Valencia Basket de la jornada 34 de Euroliga

Este partido entre el Partizan y el Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el serbio se retransmitirá a través de Movistar Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.