Un 'piscinazo' destroza al Real Madrid en Kaunas y Scariolo se indigna: "No me pregunten por la última falta..."

El Real Madrid pierde en Lituania ante el Zalgiris por 87-85 con una polémica penúltima acción de Sylvain Francisco

Antes era con claridad o por paliza y ahora es con polémica, pero el Real Madrid sigue complicándose la vida fuera de casa y, una vez más en la presente temporada, se quedó con la miel en los labios en la Euroliga. El francés del Zalgiris Sylvain Francisco, un jugador al que pretende el Barça para la próxima temporada, fue esta vez el brazo ejecutor.

No obstante, el Madrid tuvo opción de haber forzado la prórroga o haber ganado el partido con un triple en la última jugada. Optó por esto último y falló. Scariolo diseño una jugada para que cerrara el partido Mario Hezonja y esta vez, el croata erró.

Antes había llegado la polémica. El Zalgiris se había puesto por delante a pocos segundos de final gracias a dos tiros libres transformados por Sylvain Francisco en una polémica falta que enfadó mucho a Scariolo, quien ya venía muy caliente por el arbitraje vivido hace poco en Atenas. "No me pregunten por la última falta, porque me quedé sin palabras", advertía el italiano a la conclusión del choque.

Kaunas vio un partido tenso e igualado del Madrid

El partido fue muy tenso e igualado, con los dos equipos manteniendo diferencias cortas y con el Madrid. Ahí, tal vez la clave estuvo en la solvencia de Francisco, que se fue como máximo anotador (20) y más valorado (22) del encuentro.

Los blancos mandaron en un primer cuarto en el que Okeke se mostró infalible y Hezonja hizo mucho daño con sus penetraciones. Pese a ello, el acierto de Sylvain Francisco permitió al Zalgiris irse sólo cuatro abajo (25-29).

Los de Tomas Masiulis respondieron con contundencia en el inicio del segundo cuarto, en el que le dieron la vuelta al partido y empezaron a dominar en los mejores minutos de Francisco. El de casi siempre, Sergi Llull, aparecía no obstante en el tramo final para, con dos triples, dar una mínina ventaja a los blancos al descanso (53-55).

Nada cambió en los dos últimos cuartos, donde se alternaron las ventajas mínimas. Lyles y Maledon, por un lado, y Francisco, Wright y Williams-Goss por el otro se respondían mutuamente; y cuando entró Tavares en el tramo final, los blancos marcaron diferencias.

Polémica con Francisco y fallo de Hezonja

Pese a ello, no lograron escaparse y, pese a ir cuatro arriba a dos del final, el Madrid se dejó igualar y entró empatado en el último minuto. Ahí, Francisco penetró y forzó la discutida falta -los madridistas decían que se había tirado- a cuatro segundos del final. El francés anotó los tiros libres. El Madrid pidió tiempo muerto, logró finalizar la jugada, pero Hezonja falló.´

"Fue un partido igualado. Íbamos cuatro arriba a falta de dos minutos y fallamos tres tiros liberados y una bandeja. Pudo ser crucial, pero no lo hicimos y el partido fue de altibajos, con anotaciones de uno y otro equipo. (...) Hezonja tenía la posibilidad de penetrar o de tirar -en la última jugada-. El lanzamiento fue totalmente abierto. Tomó una decisión, así que no podemos culparle por ello", sentenció Sergio Scariolo.

Ficha técnica del Zalgiris Kaunas 87-85 Real Madrid

Zalgiris Kaunas (25+28+17+19): Francisco (20), Williams-Goss (11), Butkevicius (7), Tubelis (8), Wright (16) -cinco inicial-, Giedraitis (2), Sirvydis (-), Brazdeikis (2), Rubstavicius (-), Ulanovas (5), Sleva (6), Birutis ().

Real Madrid (29+26+15+13): Campazzo (7), Abalde (-), Hezonja (18), Okeke (8) y Tavares (12) -cinco inicial-, Maledon (11), Feliz (2), Llull (6), Deck (7), Lyles (10), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Borys Ryzhyk (UKR), Milos Koljensic (MNE). Señalaron falta antideportiva a Walter Tavares (min.25), del Real Madrid.