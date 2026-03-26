Real Madrid - Anadolu Efes: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blancos, actualmente terceros de la clasificación de la Euroliga, están realmente cerca de sellar su pase a los cuartos de final de la máxima competición continental

Llega la hora de dar el paso final. El Real Madrid, tras ganar el martes a puerta cerrada al Hapoel Tel Aviv y establecerse en la tercera posición de la Euroliga con un balance de 21 victorias y 12 derrotas, tiene como gran objetivo no salir del top-4 de la máxima competición continental, algo para lo que ahora les toca recibir (y ganar) al Anadolu Efes de Pablo Laso.

Será este jueves 26 de marzo cuando el conjunto entrenado por Sergio Scariolo intente dar continuidad a su fantástica campaña en el Movistar Arena, donde hasta la fecha acumulan un balance de 16-1, de sobre el mejor dele torneo europeo. Tal fortaleza en su cancha contrasta con los problemas que están teniendo los turcos para sumar victorias; tanto es así que en la actualidad están con 10-23.

Para Scariolo, pese a la posición del conjunto turco en la tabla, se trata de un equipo de "mucho talento", contra el que tendrán que dar el máximo 48 horas después de superar al Hapoel.

“Estamos preparados para volver a competir con tan poco tiempo contra un rival de mucho talento. Hay características parecidas al del otro día: muchos jugadores muy buenos en la anotación, en el uno contra uno, en el tiro de tres puntos y con una alta capacidad de atacar en los primeros segundos de la posesión. Yo creo que es, incluso, el mejor equipo en los últimos segundos de la posesión, con jugadores capaces de jugarse esos aclarados y unos contra unos con eficacia y eficacia en el tiro", expresa.

Un Real Madrid con todas sus armas

Sin jugadores lesionados, el cuerpo técnico del Real Madrid decidirá quiénes serán los 12 que integren la convocatoria, aunque podría ser exactamente la misma que ante el Hapoel, en la que quedaron fuera Gabriele Procida, Izan Almansa y David Krämer.

A qué hora es el Real Madrid - Anadolu Efes de la jornada 33 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Abadolu Efes, perteneciente a la jornada 33 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 26 de marzo a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de la capital de España.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Anadolu Efes de la jornada 33 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Anadolu Efes se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el turco se retransmitirá a través de Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.