Real Madrid - Dubai Basketball: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blancos desean hacer buena su racha como local, ya que no pierden ante su público desde el lejano 13 de noviembre ante Panathinaikos

Hora de dar un paso al frente. El Real Madrid, actualmente en el décimo puesto de la tabla, en zona de 'play-in', con 10 victorias y 8 derrotas, desea prolongar ante el Dubai Basketball su buen momento de forma en casa, donde sólo ha perdido esta temporada en competición europea ante el Panathinaikos griego, el pasado 13 de noviembre.

Los blancos llegan tras caer en su último encuentro ante el finalista de la pasada edición, el Mónaco, por 100-95, en un gran partido del base argentino Facundo Campazzo, que registró su segunda mejor valoración personal en la competición con 41 créditos (28 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes).

El Dubái Basketball, debutante esta campaña en la Euroliga, parece haberse recuperado de las numerosas bajas que afectaron al equipo al principio de la temporada. Uno de ellos es el bosnio Dzanan Musa, exjugador merengue las dos últimas temporadas, que se lesionó en la liga ABA y sólo ha podido disputar las dos primeras jornadas europeas con el club emiratí.

Las bajas y armas del Dubai Basketball

Previsiblemente, Musa no estará sobre el parqué de la que fue su casa hasta este verano, así como tampoco parece que lo harán Kosta Kondic, Nate Mason ni Mam Jaiteh, este último baja durante toda la temporada por una rotura en el tendón de Aquiles.

El internacional serbio Aleksa Avramovic, baja en los dos últimos partidos en la Euroliga, volvió a jugar el pasado fin de semana en la Liga Adriática ante el Krka Novo Mesto, por lo que se espera su regreso al timón del Dubái Basketball. Entre los nombres destacados también aparecen Filip Petrusev, Davis Bertans o Mfiondu Kabengele, los cuales fueron relacionados como posibles refuerzos del Real Madrid en las últimas temporadas, los estadounidenses Dwayne Bacon Jr y McKinley Wright IV o el exjugador blanco Klemen Prepelic.

A qué hora es el Real Madrid - Dubai Basketball de la jornada 19 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Dubai Basketball, perteneciente a la jornada 19 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 2 de enero a partir de las 20:45 horas en el Movistar Arena de Madrid.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Dubai Basketball de la jornada 19 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Dubai Basketball se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 9 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.