El Real Madrid manda de vuelta a Pablo Laso con los bolsillos vacíos

El ahora entrenador de Anadolu Efes no pudo sumar la deseada victoria en un Movistar Arena casi inexpugnable en la presente Euroliga 2025-26

Fiel a las buenas costumbres, el Real Madrid consiguió una nueva victoria en el Movistar Arena, la decimoséptima en la Euroliga, en esta ocasión ante un Anadolu Efes al que derrotó por 82-71 para igualar en la segunda plaza de la clasificación general a Olympiacos con un balance de 22-12.

Fue un partido especial, uno en el que el Palacio recibió por todo lo alto a Pablo Laso y Vincent Poirier, dos ex de los blancos que pusieron todo de su parte para complicar a estos, demostrando que pese a ser penúltimos en la tabla no son en caso alguno un contrincante sencillo; tanto es así que se mostraron tremendamente efectivos en defensa en los primeros compases del encuentro, obligando a los de la capital de España a dar su mejor versión en ataque.

Los chicos de Sergio Scariolo terminaron reaccionando para cantar victoria, pero por medio el técnico italiano tuvo que pedir tiempo muerto tras solo tres minutos al ver que el partido comenzaba con un duro 0-10 a favor de los turcos.

Para salir de tal bache el Madrid contó con un Usman Garuba que subió pulsaciones al partido, y con un acertadísimo Trey Lyles que firmaría un 3 de 3 en triples en el primer tiempo. Con ellos al mando el Madrid inició el segundo cuarto con un parcial de 20-5 que les ponía por delante (31-26) y en disposición de llegar al descanso por delante en el marcador con protagonismo de Sergio Llull (8 puntos en esos minutos) y un marcador de 42-33.

Una reacción turca que no pasa a mayores

Ya tras el paso por vestuarios, y apretado por las circunstancias, el equipo merengue no cuidó tan bien el balón y aumentó su ritmo de pérdidas. Con el Efes mucho más agresivo en línea de pase, los de Laso recuperaron y pusieron la directa para acercarse peligrosamente, 60-55 ya con el último cuarto comenzado.

No pasó de un susto. Tras situarse a tan sólo tres puntos a falta de seis minutos (65-62) y perder por un golpe a Saben Lee, los blancos contestaron con cinco puntos consecutivos y Efes ya no asustó en lo que restaba de encuentros hasta el 82-71 final que deja a los blancos con un balance de 18-1 en casa.

Respecto a la clasificación general, los de Scariolo cazan al Olympiacos en el segundo puesto con un récord de 22-12 a falta de cuatro jornadas para el fin de la liga. A los de Sergio Scariolo le restan Baskonia, Olympiacos y Fenerbahçe fuera de casa antes re recibir en la última jornada al Estrella Roja.

- Ficha técnica:

82 - Real Madrid (11+31+18+22): Campazzo (10), Abalde (-), Hezonja (12), Okeke (4) y Tavares (10), -cinco inicial-, Lyles (14), Maledon (2), Deck (11), Garuba (9), Llull (8), Feliz (2) y Len (-).

71 - Anadolu Efes (21+12+20+18): Weiler-Babb (3), Loyd (21), Dozier (11), Osmani (10) y Poirier (8), -cinco inicial-, Beaubois (2), Hazer (2), Lee (4), Cordinier (6), Smits (2), Yilmaz (-) y Jones (2).

Árbitros: Mehdi Difallah (FRA), Seffi Shemmesh (ISR), Josip Radojkovic (CRO). Señalaron falta técnica a PJ Dozier, del Anadolu Efes (min.28), y al banquillo del Real Madrid (min.35). Eliminaron por faltas a Dozier, del Anadolu Efes.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.805 espectadores.