El Valencia Basket no lo ve claro y abre una nueva negociación con la Euroliga

La entidad 'taronja' quiere dejar cerrado su futuro en el panorama internacional, pero para ello cree que la máxima competición continental debería tener el cuenta el hecho de que ya está disputándola, lo cual ha supuesto ciertas inversiones

Sí, pero no bajo cualquier condición. Algo así ha dicho el Valencia Basket a la hora de sentarse a negociar su incorporación definitiva a la estructura de propietarios de la competición, al que pasa en cualquiera de los casos por pagar una importante suma. Pues bien, los valencianos no terminan de ver claro lo que se les pide para alcanzar tal condición.

Según ha hecho oficial la propia Euroliga, esta ha recibido 17 ofertas, 14 de clubes y 3 de ciudades, para convertirse en parte de la empresa que es la propietaria tanto de esta competición como de la Eurocup. La idea es ingresar por esas uniones 400 millones y dar a cada uno de los propietarios actuales 30 millones. ¿Lo conseguirán? Puede, pero no con un Valencia Basket entregando un cheque en blanco.

La cantidad que piden al Valencia Basket para ser socio permanente

El regreso del conjunto 'taronja' al primer plano europeo no se puede tildar como menos que glorioso. Con una plantilla repleta de talento y un estilo tan reconocible como divertido, los valencianos se llegaron a plantar en la Final Four de Atenas para caer en semifinales ante el Real Madrid. Ese hecho, así como algunas inversiones ya realizadas, entienden que deben ser tenidas en cuenta para no pagar los 50 millones de euros que les estarían pidiendo.

Así es. Si bien el máximo accionista del club, Juan Roig, se ha mostrado dispuesto a asumir el alto coste de la entrada, de igual modo cree que esa tarifa debería rebajarse en su caso por las campañas en las que ya ha disputado la máxima competición y otros méritos e inversiones. En caso alguno se trata de decir no, pero sí de velar por sus derechos.

El actual contrato, por tres años

El Valencia Basket no quiere que su regreso a la Euroliga quede en la historia como una brillante anécdota. Es cierto que repetir lo conseguido este año con un segundo puesto en la temporada regular y su presencia en la Final Four no será sencillo, pero para estar en ese camino necesitan que el proyecto deje atrás la eventualidad para ceñirse a las certezas que daría convertirse en una franquicia de la máxima competición continental, a la cual les une actualmente un contrato por tres años.

Más allá de lo que ocurra con este asunto concreto, lo que tienen claro en el Roig Arena es que les toca reinventarse. Pedro Martínez está muy cerca del Real Madrid y la desbandada en la plantilla es un hecho. El golpe es duro, pero será mucho más fácil levantarse si la Euroliga se convierte en su hábitat natural.