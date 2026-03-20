Zalgiris Kaunas - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Una nueva reválida para un conjunto blanco que necesita comenzar a morder a domicilio para plantarse en playoffs con todas las de la ley

Día clave para el Real Madrid. El conjunto blanco, tercero en la clasificación de la Euroliga con un balance de 20 triunfos y 11 derrotas, busca dar un paso al frente en la recta final de la temporada regular para por un lado asentarse fuera de casa y por otro asegurar su plaza en los cuartos de final, algo para lo que la primera parada es visitar el Zalgiris Arenas de Kaunas, una de las 'peores' canchas de Europa.

De cara al mencionado choque que se disputa este viernes 20 de marzo, Sergio Scariolo no puede evitar los elogios hacia su rival, si bien espera que sus jugadores muestren una versión más madura en Lituania, en una pista que está a la altura de ambientes como el de Belgrado o Atenas. ¿El balance de los españoles a domicilio? 5 victorias y 10 derrotas.

"Es un partido en el que queremos ver madurez por parte de todos los jugadores. Es algo que va más allá incluso de ganar o perder el partido. Todo el mundo debe ser consciente de que fuera de casa necesitas un esfuerzo más (...). La presión ambiental allí es tremenda, por lo que es un partido que tiene algo más allá de la clasificación", señaló el preparador italiano.

Más allá de los resultados cosechados lejos del Movistar Arena, Scariolo señala que el equipo ha jugado casi siempre mostrando autoridad. "Ganar o perder no depende sólo de cómo puedas jugar tú, también depende del rival, depende un poco del acierto y depende de los árbitros, como pasó en Atenas ante el Panathinaikos, por ejemplo, donde fuimos perjudicados de manera decisiva", sentencia.

El Real Madrid, con la enfermería vacía

Sin ningún lesionado, se espera que los 15 jugadores que integran la primera plantilla puedan viajar a Lituania. Sólo quedará la duda con el joven Izan Almansa, ya que podría quedarse en la capital española para ayudar al equipo de la Liga U22, que mañana se enfrentará al Baxi Manresa.

Sobre el Zalgiris, Scariolo destacó el 'rating ofensivo' de los lituanos, el segundo mejor de la competición, y su porcentaje de tres puntos, el mejor de la Euroliga con un 39,8% por partido. Asimismo, les calificó como un equipo "muy bien construido" que no tiene "puntos débiles", y que dispone de múltiples amenazas, destacando a su trío de bases, al alero Azuolas Tubelis, quien les "hizo un traje" en el encuentro de ida, o el pívot Moses Wright.

A qué hora es el Zalgiris Kaunas - Real Madrid de la jornada 32 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Zalgiris Kaunas y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 32 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 20 de marzo a partir de las 19:00 horas en el Zalgirio Arena de la ciudad lituana.

Dónde ver en TV y online el Zalgiris Kaunas - Real Madrid de la jornada 32 de Euroliga

Este partido entre el Zalgiris Kaunas y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el italiano se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y por M+ Deportes (dial 63).

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