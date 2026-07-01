José Manuel Calderón habla claro del relevo en la Selección Española: "Ya era hora de dejar paso"

La leyenda del baloncesto nacional celebra que por fin se haya roto por completo con el pasado para dar paso a una nueva generación que, bajo el mando de Chus Mateo, pueda crecer y marcar su propio camino en el panorama internacional

La Selección Española de baloncesto es casi irreconocible. Para los muchos que han crecido bajo el paraguas de una generación que parecía eterna, el presente es como 'vivir en otro país', ya que el último superviviente, Sergio Llull, lo dejó hace tiempo y ahora el nuevo inquilino en el banquillo, Chus Mateo, ha dado forma a un proyecto repleto de talento y juventud que tiene todo el apoyo de una leyenda como es José Manuel Calderón.

El exjugador de la NBA ha asegurado en Cáceres que el deporte español, y en concreto en baloncesto, está yendo por los derroteros indicados para tener un futuro exitoso que haga que todos se sientan orgullosos.

"Nuestro deporte está en muy buenas manos, y por supuesto la nueva generación de baloncesto, a la que deseo que que esté arriba por mucho tiempo. Tenemos una generación súper joven empezando, es una ventana para empezar, una nueva generación. Es la primera vez que no estamos ninguno de los de antes, que ya era hora de que todos dejáramos paso", recalca el extremeño.

Confianza plena en la figura de Chus Mateo

El combinado nacional de Chus Mateo inicia este jueves ante Dinamarca la última ventana de primera fase de clasificación al Mundial de Catar 2027, la cual tiene encarrilada tras el pleno de victorias en los anteriores choques.

A ello se ha referido, a preguntas de los medios, Calderón, quien ha participado en la rueda de prensa de presentación del evento Internacional 'FIBA 3x3 Women's Series Cáceres Stop' y 'Cáceres Challenger Masculino'.

A su juicio, el baloncesto español está cambiando y cuenta con un fantástico grupo de chicos en el que por supuesto incluye a los tres elegidos en el nuevo Draft de la NBA: Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller. "Se trata de una generación muy buena e increíble, y que además viene con mucha ilusión", sentencia.

Calderón no se olvida de los equipos 3x3

Por último, Calderón no ha querido cerrar su intervención sin recordar que también en la modalidad 3x3 hay campeones de Europa y del mundo por España. "Tenemos un buen grupo, con capacidad de competir y ganar, ojalá salgan bien las cosas", ha concluido en cuanto a los próximos compromisos de España en la ventana FIBA actual.