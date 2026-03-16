El March Madness habla español con Aday Mara entre los favoritos y Mario Saint-Supery de tapado

El jugador zaragozano de los Michigan Wolveirnes quiere ser el primer español en disputar la prestigiosa final del torneo universitario de la NCAA de Estados Unidos

¡Ya está aquí! Tras miles de partidos a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, el March Madness comienza en cuestión de días y con una gran expectación para la afición española, ya que tendremos a varios representantes sobre el parqué, incluyendo a un Aday Mara que aspira a salir campeón del torneo de baloncesto universitario NCAA con los Michigan Wolverines, así como a un Mario Saint-Supery que no renuncia a nada con Gonzaga.

Ese camino hacia el anillo comenzará el 19 de marzo, fecha que dará el pistoletazo de salida a unas semanas de locura en el baloncesto universitario estadounidense, las cuales finalizarán el 6 de abril con la 'Final Four' de Indianapolis (Indiana), donde proclamarán los nuevos campeones masculinos y femeninos de la Asociación Atlética Colegial Nacional.

En cuanto a los favoritos para alzarse con el título, tenemos en el lado masculino a los Florida Gators, que terminaron la liga regular con once victorias seguidas y primeros de la división Sureste. Exacto, son claro aspirante a defender el título que ya ganaron el año pasado tras una final reñida contra Houston.

Mientras, en categoría femenina UConn (Connecticut Huskies) buscará revalidar anillo tras completar una fase regular de liga impecable con un balance de 34-0. La última derrota de las Huskies data de febrero de 2025.

Aday Mara y Mario Saint-Supery encabezan la representación española

Ya centrados en la presencia española, tenemos que el zaragozano Aday Mara aspira a convertirse en el primer español en disputar la final de la NCAA. El pívot de 20 años, con sus 2,21 metros de altura, es una de las figuras de los Michigan Wolverines con un promedio de 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en lo que va de temporada. Su buen hacer ha ayudado a que Michigan se perfile como uno de los candidatos a conquistar el título, el cual sería el segundo de su historia tras el de 1989, tras quedar primeros de la división Big Ten con un balance de 31-1.

Un escalón por detrás, pero no sin opciones, aparece el andaluz Mario Saint-Supery con Gonzaga. Aunque no se les tiene entre los principales candidatos al anillo, llegan con un 30-3 de balance que les sitúa como un rival a batir. Y hay más, ya que también contamos con Ruben Domínguez con Texas A&M, Álvaro Folgueiras con Iowa Hawkeyes, Victory Onuetu con Hofstra, José Tanchyn con UMBC y Conrad Martínez y Owen Aquino en las filas de los High Point Panthers.