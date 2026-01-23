Inminente traspaso de Guerschon Yabusele

Aunque lleva semanas con el cartel de transferibles, unas palabras del francés auguran que su salida de los Knicks se resolverá entre hoy y mañana

Mes y medio en el ostracismo y con el cartel de transferible. Así es la situación que vive el exmadridista Guerschon Yabusele, que no ha logrado hacerse un huevo en los New York Knicks y que hace tiempo que dejó de contar para su técnico, Mike Brown.

El ex del Real Madrid, después de un buen primer año en los Sixers tras su regreso a la NBA, se convirtió en agente libre el pasado verano y fichó por los Knicks con la idea de poder pelear por el anillo de campeón. De momento, se ha proclamado campeón de la NBA Cup tras el triunfo frente a los San Antonio Spurs, pero ya a esas alturas no tenía protagonismo. Y, desde entonces, aún menos.

De los diez últimos partidos, sólo en dos ha pasado de los diez minutos y cuando más jugó fue ante los Clippers (13 minutos) el pasado 8 de enero. En dos de ellos, ni salió del banco. En total, Yabusele está promediando 9,4 minutos por partido -gracias al inicio de temporada, cuando contó más-, con 2.9 puntos y 2.1 rebotes de media.

Yabusele reconocía que lo estaba pasando mal en los Knicks

“No voy a mentir, esto está siendo muy difícil. Soy, ante todo, un competidor. Y esta situación no es en la que pensaba que me iba a ver cuando vine aquí”, señalaba Yabusele hace un mes en una entrevista para Ouest. Posteriormente, tras conocer que estaba siendo ofrecido por los Knicks para hacerse con un '5', aviso que su idea era seguir en la NBA, lo que queda de temporada y la próxima, cuando acaban los dos años de contrato que firmó con los Knicks.

Ese contrato tendrá que finalizarlo en otra franquicia, ya que su traspaso es inminente. Según publicaba hace unos días New York Times, los Knicks están apretando para tener el cambio antes de la fecha límite (5 de febrero) y unas palabras de Yabusele aventuran que podría ser entre hoy y mañana.

"Pase lo que pase mañana, me siento sumamente bendecido por estar en la posición en la que estoy hoy. Un pequeño revés para un gran regreso que es mi favorito. Los amo a todos", escribía Yabusele en su cuenta de X.

El jugador francés, aunque pueda ir a una franquicia que no aspire a nada, prioriza ahora mismo jugar y ha dejado muy claro que lo que quiere es seguir ese año y medio que le queda en la NBA por los beneficios que va a recibir. “La NBA es un título para toda la vida. Si juegas tres temporadas en la NBA, recibes una pensión vitalicia -ya la logró el pasado año-. Después de cuatro, los gastos médicos están cubiertos para siempre y, tras cinco, la cobertura se extiende a la familia. Quiero jugar cinco años para que mi familia tenga cobertura médica de por vida. Nunca se sabe qué puede pasar”, afirmó en el canal del YouTube de Just Rihad. El próximo año cumplirá esa quinta temporada después de haber jugado antes dos en los Celtics y la pasada en los Sixers.