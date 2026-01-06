Oro para los Pistons y carbón para los Thunder mientras Avdija reclama su trono

Mientras que el Este duerme tranquilo con los Piston en la cima, el Oeste se ha convertido en una carnicería donde cualquiera puede ganar tras la derrota de los Thunder.

La Noche de Reyes en la NBA trajo muchos regalos para los favoritos del este y carbón para Thunder, el líder del Oeste. Mientras los Detroit Pistons aplastaban a los Knicks para afianzar su dominio absoluto en su Conferencia, Oklahoma sufría un correctivo inesperado ante unos Hornets que aprovecharon el momento. La jornada estuvo marcada también por la tensión en Los Ángeles y Philadelphia, donde los triunfos de Clippers y Nuggets se decidieron por un solo punto en una velada llena de contrastes.

Los Piston no tienen intención de parar mientras Thunder cae

Los Piston arrollaron sin piedad a los New York Knicks con una victoria 121-90 en la que Detroit se sitúa como el mejor equipo de la liga con un récord de 27-9, demostrado que cuentan con la defensa más sólida de la competición y neutralizando sin piedad a a Jalen Bruson.

El gigante ha caído en la gran sorpresa de la noche. Los Oklahoma City Thunder parecían invencibles, pero no lo eran ni mucho menos. En un giro de los acontecimientos, sufrieron una derrota precipitada en el Pycom Center en un partido en el que Charlotte dominó de principio a fin, costándole muy caras las pérdidas de balón de OKC y dejando claro que el liderato en el Oeste está más abierto que nunca después de este 97-124.

Jornada de tensión en el Oeste

El partido entre los Clippers y los Warriors fue de los más tensos de la jornada, por no decir el que más. Los de San Francisco tuvieron en sus manos la última posesión, pero una defensa férrea sobre Stephen Curry impidió el tiro granador dándole la victoria a Los Ángeles por 103-102.

El año nuevo llegó con la noticia de que el pivot de Denver, Nikola Jokić, había sufrido una lesión en la rodilla en el partido contra Miami Heart, donde chocó contra su compañero Spencer Jones por accidente. Sin el serbio, los Nuggets tuvieron que tirar de orgullo en un duelo de anotación alta que se decidió en los últimos segundos, ganando a Philadelphia 124-125.

Deni Avdija se lleva el partido

El Moda Center pudo disfrutar de la mejor versión de Deni Avdija, que firmó una actuación de película para Portland con 33 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes, arrasando por completo con los Jazz. Están en racha, ya que los Trail Blazers han ganado 5 de sus últimos 6 partidos y ya amenazan con los puesto de Play-in.

Resultados de la noche del 5 de enero en la NBA