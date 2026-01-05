El Real Madrid jugará a puerta cerrada por "motivos de seguridad"

El Real Madrid - Maccabi de este jueves 8 de enero se jugará finalmente a puerta cerrada tras la decisión de la policía y debido a "razones de seguridad"

El partido de la Euroliga que van a jugar Real Madrid y Maccabi Tel Aviv en el Movistar Arena el jueves 8 de enero, el cuál fue declarado de alto riesgo, se disputará finalmente a puerta cerrada "por motivos de seguridad" y siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. Así lo ha anunciado este lunes ante los medios el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras mantener una reunión a la que han acudido responsables de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Brigada Provincial de Información, la UIP, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR, Bomberos y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y seguridad del Real Madrid y del Movistar Arena.

Martín ha confirmado asimismo que se han comunicado "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves y que, para garantizar tanto el desarrollo del partido como el "derecho a manifestación", habrá un "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional, equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.

El operativo será "muy importante" e incluirá a la UIP, medios aéreos, guías caninos y "todos los recursos de la Policía Nacional" que sean precisos. El delegado del Gobierno ha querido agradecer la "disposición" y la "responsabilidad" de las partes implicadas para alcanzar esta decisión.

Ventajas a los equipos israelís

Al atender la recomendación de la Policía Nacional, el Real Madrid sigue la estela de los otros clubes que han disputado partidos de competición continental contra equipos israelíes esta temporada, que se han producido siempre a puerta cerrada. El propio Maccabi Tel Aviv jugará sin público este martes contra el FC Barcelona, en el Palau Blaugrana. Previamente, La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya (Basketball Champions League); Valencia-Hapoel Tel Aviv (Euroliga); Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén (Eurocup); y Joventut Badalona-Hapoel Holon (BCL).

Fuera de España hay distintos criterios a la hora de recibir a los equipos israelíes, pero, al menos en lo que a la Euroliga respecta, la mayoría están organizando sus partidos con público en las gradas. En las últimas dos semanas, sin ir más lejos, el Maccabi Tel Aviv ha jugado ante aforos completos en Múnich y Belgrado. Mientras que los equipos israelís están pudiendo disputar sus partidos en casa sin restricciones en lo que al público se refiere. El Real Madrid también tiene previsto recibir al Hapoel Tel Aviv el próximo 24 de marzo.