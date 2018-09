El momento de Javi García

La imagen de William Carvalho con hielo en su muslo izquierdo con Portugal ha encendido las alarmas en la casa bética. El fichaje del luso, parte de la columna vertebral en este primer tramo de liga, ha privado de minutos a otros compañeros que, con anterioridad, fueron importantes. El caso que más destaca es el de un Javi García que se ha quedado para luchar por un puesto pero al que, hasta el momento, las lesiones le han privado de hacerlo.

Más allá de que la posición que más ha ocupado en pretemporada ha sido la de central en la defensa de tres de Quique Setién, el efectivo aún no ha gozado de minutos en los tres primeros encuentros de LaLiga. De hecho, sólo en el último ante el Sevilla fue convocado sin llegar a entrar en lugar de un William Carvalho que disputó 75 minutos de juego.

El técnico cántabro ya demostró su confianza en él en la pasada campaña y, en un año en el que el Real Betis jugará tres competiciones, se antoja esencial el papel que desempeñará el cierre español desde la segunda unidad. Polivalencia, robo y buena salida de balón marcan sus características.

El desembolso realizado este verano por el portugués es un plus para que éste juegue por delante del de Mula. De tal forma, a pesar de no haber debutado aún de manera oficial, los 34 encuentros que jugó la pasada campaña -27 de inicio- marcan números de regularidad. Estos hacen que, ante la duda por lesión y el desgaste de la estancia con la selección campeona de Europa de Carvalho, el murciano se postule como la gran alternativa. Guardado también ha ocupado esa posición, no sólo esta temporada, sino que también en bastantes ocasiones a lo largo de su carrera, pero la lógica apunta a que sea Javi García quien ocupe la posible vacante en la medular.