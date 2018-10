El último chiste de Joaquín, su 'no' fichaje por el Madrid, Lopera...

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, reconoció en El Transistor de Onda Cero que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid, pero que las exigencias de Lopera lo impidieron. Según ha relatado el gaditano, el empresario de El Fontanal pidió algo más que dinero. "En aquel momento, Lopera exigía algo más que una cantidad importante de dinero. También el final de las obras del Benito Villamarín", explicó el canterano.

A Joaquín le preguntaron por la posibilidad de acudir de nuevo a la selección. "Estuve esperando hasta el último momento la llamada de Luis Enrique para la selección. Es algo que me gustaría hacer y la esperanza siempre está, pero soy realista y sé que está muy complicado", señaló un Joaquín que piensa a menudo "en el Mundial de Corea".

Hay muchos que ven en la televisión el futuro de Joaquín cuando acabe su carrera: "La aparición de las redes sociales y el no tener vergüenza me están permitiendo hacer otras cosas. No me he planteado hacer nada diferente en el futuro pero lo que sí tengo claro es que cuando me retire quiero tener una vida laboral muy activa".

Aunque siempre que se recuerda a Joaquín se hace con una sonrisa, el verdiblanco también reflejó que ha tenido momentos tristes: "A lo largo de mi vida he tenido momentos complicados y la gente siempre espera de mí verme con una sonrisa. Mi peor momento fue el fallecimiento de mi tío, que fue el artífice de que yo pudiera vivir este sueño".

El capitán bético guarda muy buen recuerdo de su etapa en el Málaga: "En Málaga viví una etapa preciosa, sobre todo el segundo que acabó jugando la Champions con el Milan y viendo en La Rosaleda al Borussia y al Milan".

Y no faltaron las preguntas sobre su etapa con Lopera. El detective que le puso el expresidente "era tan bueno que nunca" llegó a conocerle. A quien si vio fue a Lopera en la fiesta de Halloween. "Cuando le vi entrar me quedé helado y lo gracioso fue que empezó a decirme: Joaquín que pronto empiezas".