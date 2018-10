Miguel Ángel Gómez: "El Betis está en un ciclo bueno"

El director deportivo del Valladolid, próximo rival verdiblanco, explica para ED el milagro del conjunto pucelano.

Hace un año y medio Miguel Ángel Gómez realizó la apuesta deportiva más importante de su carrera. Decidió salir de su zona de confort en el Sevilla y corrió el riesgo de afrontar el reto de devolver al Valladolid a Primera división. Salió ganador y estas dos semanas de parón respirará tranquilo viendo a su equipo séptimo con doce puntos, los mismos que el Betis, su próximo rival liguero. "Fue una apuesta fuerte porque dejaba un club con un presupuesto de 200 millones de euros para llegar a uno de 4,2 millones, con 24 millones de deuda y que llevaba cuatro años en Segunda división. La salida de Monchi me desubicó. Llevaba muchos años con él, que es un símbolo para el Sevilla y para la profesión. A partir de ahí me surgen varias posibilides, alguna en Primera y otras en el extranjero y probablemente me decidí por la más complicada. Me atrajo el reto, el estar con la guillotina, al borde del precipicio. Era fácil pegar el petardazo, pero hasta ahora ha salido bien", cuenta a ESTADIO Deportivo.

En Segunda no se consiguen ascensos con el nombre, ya que los presupuestos son todos muy ajustados. En su primer año en Pucela, Gómez reestructuró al equipo con una inversión de 50.000 euros en fichajes -los que costó repescar a Toni Villa- para llevar 16 caras nuevas. "La Segunda es un pozo para los equipos y si encima tienes una deuda de 24 millones pues peor aún. Gestionamos para incoporar a 16 jugadores y también hicimos la venta de Arnaiz al final del mercado para hacer caja. Teníamos la posibilidad de fichar tres o cuatro jugadores muy buenos para la categoría o equilibrar la plantilla y fue lo que hicimos".

La situación no ha cambiado demasiado en Primera, donde también ha tenido que exprimir el presupuesto -1 millón para nueve fichajes de los que sólo ha pagado por Rubén Alcaraz- para confeccionar una plantilla que hasta ahora está dando la cara. "Pensaba que no íbamos a tener tantas apreturas, pero se decidió liquidar toda la deuda, de ahí que tengamos el presupuesto más bajo de la categoría y el límite salarial más bajo también. La diferencia con el siguiente, que es el Huesca, es de 6,5 millones de euros. Pero ahí también está el trabajo de esta plantilla, que tiene muchas ganas de demostrar que son jugadores de Primera y que tienen calidad", subraya.

La llegada de Sergio González al final de la temporada básica explica parte del milagro pucelano. "El equipo llevaba tres años y medio sin ganar tres partidos seguidos y llegó la opción de Sergio. Venía con ideas nuevas, frescas y coincidíamos en todos los conceptos. Nos salió bien", cuenta Gómez, quien renovó al técnico cuando el equipo iba penúltimo: "Nuestra realidad es pelear por estar en Primera división. Tenemos confianza en lo que hacemos y por eso cuando vamos penúltimos propongo renovar a Sergio, es una muestra de confianza grande en lo que hacemos. No se nos puede ir de la cabeza que buscamos la permanencia. Hay que llenar el saco ahora porque vendrá el invierno".

Para poner las cosas más difíciles, en verano se marcha, como agente libre, el máximo goleador del equipo, un Jaime Mata que fue decisivo para lograr el ascenso: "Mata acababa contrato e intentamos renovarle. Si llega a tener la certeza de que jugamos este año en Primera seguro que renueva, pero en Segunda no podíamos mantenerle el caché que le ofrecían ya. Al final decidió irse, pero fue un profesional hasta el último día. Hemos rehecho el equipo sin él conservando un buen bloque de Segunda con gente como Calero, Kiko Olivas, Moyano... jugadores a los que les hemos dado confianza, y luego hemos hecho nueve fichajes. Tenemos un entrenador muy bueno y un grupo ambicioso".

Entre los nombres que cita hay apuestas personales importantes, como la de Joaquín, fichado esta campaña del Almería y que aún no ha debutado tras llegar lesionado. "A Joaquín lo quise para el Sevilla cuando era juvenil y también para el Sevilla Atlético cuando subimos a Segunda. Es un futbolista que ha sido mediocentro y ahora juega como central, garantiza salida de pelota y es muy rápido para lo alto que es, además de tener calidad técnica. Tenemos mucha fe en él y seguro que va a aportar cuando esté para jugar. Al igual que con Calero, al que conocía del Málaga o Rubén Alcaraz, al que ya quisimos el año pasado y nos está dando mucho éste", apunta el que fuera mano derecha de Monchi.

El cambio del Sevilla al Valladolid

Cuando Miguel Ángel Gómez decide cambiar Sevilla por Valladolid abandona un club en Champions con un presupuesto de 200 millones de euros. "La clave es no perder el norte y ser consciente de dónde estás. En Segunda todos los jugadores cobraban prácticamente lo mismo y se adaptaban a nuestra realidad. Salarios de 200.000 euros, 100.000 en algunos casos. No perder el tiempo en jugadores que quieren venir pero cuyos salarios están lejos de la entidad. Este año igual. Hemos cometido el error de esperar a jugadores de clubes importantes, pero al final hemos podido fichar a gente competitiva", explica el directo deportivo del Pucela.

En el equipo blanquivioleta ahora tiene como presidente a Ronaldo Nazario, que ha generado expectación con su llegada: "Ronaldo es muy sencillo y muy humilde, nunca te dice dónde ha jugado o de dónde viene. Ha elevado las expectativas. Valora la gente que aporta ideas nuevas y quiere mejorar. Yo tenía un proyecto para ampliar el área de scouting y me lo ha respetado. Hasta ahora la inversión ha sido para comprar el club, ahora trabajarán para traer más dinero vía sponsor. A los jugadores les motiva, es muy cercano y es alguien a quien admiran. Es un refuerzo más".

"El Betis ha fichado muy bien"

El Betis ha sido uno de los grandes animadores del mercado y, sobre el papel, uno de los que mejor se ha movido. Gómez reconoce la buena labor de Serra Ferrer. "El Betis está en un buen ciclo, tiene un nivel de juego muy alto, se ha metido en Europa y ha fichado muy bien, gente de mucho nivel como Lo Celso o William. Tiene mucha calidad y es un equipo muy fuerte", subraya.

Eso sí, promete que su equipo no será fácil de batir en el Villamarín: "El Valladolid es un equipo que va a pelear cada balón y que cuando lo tiene tampoco lo rifa. El Betis tiene un estilo muy atractivo, pero intentaremos que tengan menos posesión. Nosotros tratamos bien la pelota, aunque nuestra principal virtud es que trabajamos como un bloque".Se enfrentarán dos de los equipos que mejor rentabilizan sus goles: "Cuando uno está en una situación en la que su fuerte es el bloque es fundamental aprovechar las ocasiones que tienes, pero insisto en que este equipo tiene calidad y jugadores con ganas de demostrar muchas cosas".