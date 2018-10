Joel: "De pequeño no quería ser portero"

Ahora que el viento sopla en contra, Joel Robles sólo tiene palabras de elogio para el estilo de juego de Setién, un factor "decisivo" a la hora de fichar por el Betis el pasado verano, aunque admite que aún no está acostumbrado y que aún debe "mejorar mucho".

"Yo de pequeño no quería ser portero. Recuerdo que en el Getafe, en benjamines, metí ocho goles y tiraba las faltas. Se me pasó cuando fui subiendo el nivel y hasta hoy; pero si me dicen un día 'sal de jugador' lo haría encantadísimo", aseguró este lunes en una entrevista en el programa 'Heliópolis', de 'BetisTV'.

El meta getafense aseguró estar "muy contento en el club y en la ciudad" y valoró mucho el trabajo de Jon Pascua, "un grandísimo entrenador de porteros". "Vamos a crecer mucho con él, ya que nos exige al máximo. No somos ese tipo de porteros que están ahí detrás y le dicen que pare todo lo que pueda y que se olvide de lo demás. Aquí somos jugadores de campo con guantes y que podemos cogerla con la mano. Somos muy importantes en la salida de balón. Soy consciente de la dificultad, pero disfruto muchísimo".

"Relajarse ante el Racing nos llevaría al fracaso"

"Somos conscientes de que el Racing no nos lo va a poner fácil. Jugamos fuera de casa, ellos van a llenar su estadio, habrá un ambientazo y tienen una gran oportunidad para mostrarse. Todo lo que sea relajarse, o pensar que les vamos a meter cinco nos puede llevar a estrellarnos", advierte Joel, quien cree que "la Copa del Rey es una competición muy bonita, una gran oportunidad para repartir oportunidades entre la plantilla y, sobre todo, es el camino más corto de ganar un título".

La llegada de la Copa complica y carga aún más un calendario de lo más exigente y que llevará al Betis a medirse a Racing, Celta, Milan y Barcelona antes del parón de mediados de noviembre. "No podemos pensar en el calendario, cada partido es una final. Jugamos cada tres o cuatro días, sabemos que hay mucha exigencia en las tres competiciones porque queremos que el Betis sea un grande y para ello hay que ir con todo a cada partido. Ahora, sólo hay que pensar en el Racing", añadió.

Apoya el sistema de rotaciones

Joel venía jugando en Europa, pero en San Siro fue suplente y en el Coliseum relegó al banquillo a Pau López y salió como titular, un sistema de rotaciones que tilda de extraño y poco habitual, pero que le gusta y apoya. "Habrá que esperar a ver qué decide el míster para saber quién juega en Santander, pero esto es algo diferente a lo que había vivido. El míster tiene mucha valentía por apostar por un jugador que viene de no jugar el partido anterior. Tenemos que responderle y estar metidos en todos los partidos, porque nunca sabemos la alineación hasta la charla táctica que da dos horas antes de jugar", manifestó el madrileño.

"Es una forma muy buena de estar todos en tensión porque igual juegas o igual no y hay que estar concentrados por si eres el elegido. A mí me gusta y es la primera vez que lo veo en mi carrera. No me esperaba este tipo de rotaciones. Lo normal suele ser repartir por competiciones, que uno juegue LaLiga y otro en Europa, pero he venido al Betis a competir con Pau por jugar todos los partidos y a dar lo mejor de mí".

El gol de Molina, mérito suyo

El Getafe se adelantó en el marcador el pasado domingo con un gol de Jorge Molina, que aprovechó un error de Marc Bartra y una indecisión de Joel, quien sin negar todo esto, añade también el "mérito de Molina en su movimiento". "El centro era muy bueno y muy complicado de defender y el movimiento de Molina es muy bueno, porque se mete entre el defensa y el portero. Es veterano, tiene mucha experiencia y aprovechó que el centro nos creó dudas. Da la sensación de que nosotros pudimos hacer más, pero es un acierto en el movimiento del delantero. Son situaciones que se dan en un partido".