Tello: "Me falta tener más continuidad"

Suplente en Villarreal, tras su gran partido en el Camp Nou, Cristian Tello es poco menos que un talismán para el Betis. Ha sido siete veces titular este curso y no conoce la derrota, igualando ya las cuatro asistencias que dio el pasado curso en Liga. Por ello, muchos piden que sea un fijo en el once de Setién, y el catalán recoge el guante.

"Los números son buenos, pero me falta continuidad. Todo jugador quiere jugar el máximo de minutos posible y cuando da su mejor nivel es cuando tiene esa continuidad. Yo estoy trabajando para ello y el míster es el que decide, en mi mano sólo está el trabajar. Con continuidad te viene la confianza, el sentirte importante en el equipo... Pero tenemos una plantilla muy buena y cualquiera que sale da un gran nivel", ha explicado el ex del Barça en el programa 'Heliópolis' de Betis TV, donde aseguró que se siente "muy cómodo" en la posición de carrilero.

"Me encuentro bien físicamente y arriba estoy teniendo el acierto de dar una asistencia o marcar algún gol. En Italia era un poco diferente, aquí se me pide más implicación defensiva, pero creo que me he adaptado bien a esa posición", señaló el de Sabadell, quien también admitió que su "hábitat" siempre fue la banda izquierda, aunque no le hace ascos a entrar por la derecha, siempre con esa intención de desbordar que a veces echa en falta el equipo: "Sé que la gente lo pide, pero cada partido es diferente y para los que tenemos que encarar, es difícil hacerlo ante equipos que están encerrados. La gente se pone nerviosa cuando tocamos mucho hacia atrás y de un lado a otro, pero ante equipos así es primordial moverlos porque si no es muy difícil entrar. Yo siempre intento encarar, dar profundidad, pero cada rival es un mundo".

En este sentido, Tello no tiene ninguna duda de que el estilo de Setién es el adecuado. "Hay que seguir en la misma línea porque confiamos muchísimo en lo que hacemos. A la vista está que tenemos muchas ocasiones y lo que nos falta es que nos entre la pelota", destacó el ahora lateral, que sólo le pide al equipo mayor puntería: "Tenemos que hacer un partido perfecto para ganar. Llegamos mucho y nos falta materializar, mientras que el rival, en cualquier acción tonta te hace un gol. Quizás en ese sentido no estamos teniendo la suerte del año pasado".

"Nos está faltando un poco de regularidad, encadenar dos victorias para que el equipo coja confianza", añadió e jugador bético, que relativizó en cualquier caso la posición en la tabla: "Estamos a cuatro puntos del objetivo, que es pelear por Europa, y como está la Liga, puede pasar de todo. Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea y conseguir victorias para mirar arriba".

"Este tramo es superimportante"

Centrado en la visita del Olympiacos, tras caer ante el Villarreal, Tello confía en que el equipo responda en las próximas semanas: "Hasta que acabe el año, es superimportante este tramo. Tenemos muchos partidos en casa, como el de este jueves, en el que podemos certificar el pase en la Europa League, que nos ilusiona muchísimo porque es algo por lo que peleamos mucho el año pasado. También hay que pasar en la Copa y, sobre todo, en los partidos de Liga que vienen en casa tenemos que dar un paso adelante para situarnos arriba antes del parón".