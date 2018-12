Setién: "El resultado es excesivo para los dos partidos"

El técnico del conjunto verdiblanco, Quique Setién, ha destacado en rueda de prensa el gran mérito del equipo de haber sabido controlar a un equipo que como el Racing que hoy, al igual que en la ida, ha vuelto a salir muy valiente al terreno de juego. El técnico cántabro, además, ha destacado el trabajo realizado por jugadores como Lo Celso o Kaptoum.

El partido: "Es verdad que a raíz del 1-0 nos hemos tranquilizado, hasta ese momento nos estaba costando superar su presión, salir desde atrás, ellos han tenido algunas opciones de llegar, no muchas claras pero no tan fácil como esperaba. Ya en la ida nos comprometieron mucho. Hicieron un gran partido, este es un equipo valiente, trabajado y buenos futbolistas, el resultado es contundente pero excesivo para lo que han sido los dos partidos".

El equipo sigue vivo en tres competiciones: "Vamos a tratar de ganar la Copa, la Europa League y a ver si podemos quedar campeones de Liga, que estamos todavía a tiempo, sabemos cómo es el fútbol y esta ciudad. contento por el resultado y ahora nos olvidaremos de este partido y empezaremos a pensar en el Rayo, y después Luxemburgo y así sucesivamente. Estoy encantando".

Con Lo Celso, mejor fútbol: "Ya con esa intención le fichamos, gran jugador y lo demuestra casi siempre".

La lesión de Canales: "Ha tenido un pequeño golpe, ha salido por precaución, esperemos que no sea nada."

Cansancio para el domingo: "Vamos a tener unas horas más que la semana anterior, el Rayo será mas tarde, más opciones de descansar, espero que no nos afecte, pero es verdad que vas acumulando en algunos jugadores, pero hemos ido gestionando bien los minutos. han terminado el partido jugadores que lo harán el domingo, pero estamos en un buen momento físico, el partido no ha sido de una exigencia alta, la segunda parte se ha afrontado con tranquilidad, y espero que no nos afecte para ponerlo como excusa".

El partido de Kaptoum: "Está tratando de encontrar su camino, tiene muy buenas condiciones para nuestro juego, es verdad que necesita quizá algunas cosas que las va adquiriendo, le hemos visto acciones de mucho mérito que no están al alcance de muchos futbolistas, maneja muchos registros, tenemos confianza, poco a poco irá entrando con la lesión de Guardado tendrá mas opciones, como con otros chavales del filial, seguiremos apostando por él, está aprovechando sus oportunidades".

Boudebuz: "El otro día jugó 70', no los puedo poner a todos. Es verdad que no tiene el protagonismo de otros futbolistas pero seguimos contando con él. (Su posible salida) Se hablan tantas cosas, ahora eso no me inquieta ni preocupa. Es uno más y seguimos contando con él".