Tello, el chico para todo de Setién

No es una novedad para Cristian Tello el cambio de chip, la variación de registro. En su carrera, el de Sabadell ha actuado como falso 9, de extremo diestro y zurdo, como segundo punta y de carrilero por ambas bandas. Incluso, ha probado algunas veces (las menos) como interior. Un argumento de peso para triunfar en el Betis, por mucho que sus principales virtudes (velocidad, cambio de ritmo, disparo con ambas piernas) tuvieran más cabida en el anterior esquema de Setién (1-4-1-4-1) que en este 1-3-4-2-1 o 1-3-4-1-2. Sólo le quedaba readaptarse a los costados, empleándose a fondo para dar al preparador cántabro no sólo la profundidad que requiere para esa demarcación, sino también el trabajo defensivo que no deje desnudo al central de su perfil ni obligue al mediocentro a multiplicarse en las coberturas. Tello, cumplidor y talismán (ahora, también desde el banquillo), ha respondido al desafío con versatilidad, trabajo y rendimiento. Un recambio de lujo que pide paso en el once.