Júnior reconoce que en Leganés "la imagen no fue la adecuada"

El lateral izquierdo Júnior Firpo reconoció este lunes que en la plantilla del Real Betis están "dolidos" tras la contundente derrota por 3-0 del domingo en el campo del Leganés, donde "la imagen no fue la adecuada". El futbolistas hispanodominicano comentó a los periodistas que el Leganés ganó "merecidamente" pero que ya están centrados en el partido del próximo jueves en Francia ante el Rennes, ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Júnior, quien no jugó el partido de Leganés al por sanción fue preguntado por las declaraciones que hizo su técnico, Quique Setién, a la conclusión del choque, en las que dijo que el conjunto madrileño solo sabe "hacer cuatro cosas" y que por ello estaba en la zona baja de la clasificación.

El lateral bético puntualizó que no podía valorar las declaraciones porque no las había escuchado, aunque precisó que "el 'míster' es muy respetuoso" con los rivales y que no cree que "haya despreciado" al Leganés. Añadió que, en cualquier caso, "los jugadores no deben entrar en eso" y sí en trabajar para mejorar el rendimiento, para lo que tienen "unas señas de identidad".

Júnior abundó al respecto en que el Betis "es un equipo muy completo" y que puede emplear "varias maneras de jugar" en función de lo que plantee el adversario, aunque puntualizó que se miden a rivales que tienen "una semana para entrenar" y que ellos están inmersos en tres competiciones.

Destacó que ahora viajan a Francia "con mucha ilusión" para afrontar una competición en la que ha marchado bien el equipo y que esperan obtener "un buen resultado en la ida" ante el Rennes para afrontar con garantías de vuelta.