Jesé: "Mateu me dijo que el balón no entra entero"

La acción más destacas del partido ha sido la ocasión que ha tenido Jesé para hacer el 2-0 en un remate que Maripán despejó en la misma línea de gol. El jugador canario analizó esa acción al término del partido: "Mateo me dijo que tenia que entrar todo el balón entero y no entra todo. No veo bien si entra o no pero bueno, ha sido mala suerte porque un defensa no suele llegar ahí, además el balón iba rápido. Fuimos muy superiores y hay que seguir".

Jesé está en un gran momento de forma: "Los entrenamientos que estoy haciendo individuales y con el equipo se están notando. Estoy muy bien físicamente".

El jugador del Betis, incluso, dio una gran carrera justo antes de ser sustituido: "Me he pegado unas cuantas (Entre risas). Me gusta ayudar al equipo a meter gol, estoy mejorando a nivel individual y bueno, tenemos que seguir y ver lo que podemos mejorar individual y colectivamente".

Con la mente puesta en el jueves: "Creo que el partido del jueves y el de hoy hemos hecho un cambio positivo muy bueno para nosotros, este es el camino, podemos mejorar mucho más pero este es el camino para mejorar y hacer las cosas bien".