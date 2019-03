Setién: "Asumo totalmente la manifestación que ha tenido la gente"

Quique Setién, técnico del Betis, admitió estar "anímicamente afectado" tras perder por 1-2 con el Getafe, y dijo que "evidentemente" asume que la afición pidiera su marcha, ya que han sido "eliminados de dos competiciones (Copa y Europa League) y esta derrota ha hecho que la gente manifieste su frustración".

"Es la misma frustración que tenemos todos. Evidentemente uno tiene que asumir esto. Asumo totalmente la manifestación que ha tenido la gente, y sólo queda seguir trabajando y tratar de convertir esas críticas en aplausos, como he hecho otras veces, sin más", recalcó el cántabro en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Para Setién, "en el fútbol es necesario siempre encontrar culpables, todo el mundo requiere un culpable cuando pasa algo de esto, y es normal que quizá en este caso sea la figura del entrenador, que no se respeta demasiado".

El entrenador bético añadió que "no hay memoria respecto a lo que haces", aunque los técnicos lo tienen asumido desde que eligen esta profesión y "en días como el de hoy es normal, sobre todo cuando las cosas no van bien o pierdes, lo que no asumes es que critiquen cuando van bien".

Dijo que "entiende" la reacción de la afición y que asume "el papel" que le toca, pues no es el primero ni será "el último a quien una afición le reclama la salida del entrenador"; y añadió: "Ya sabemos cómo funciona esto, es lo normal, es lo que hay y lo aceptamos".

También afirmó que no teme por su puesto, "desde luego que no", porque tiene conversaciones permanentes con los dirigentes del Betis, aunque él no está "en la cabeza del club y, al final, son ellos los que tienen que tomar las decisiones".

"Las decepciones provocan frustraciones como ésta, hoy teníamos la oportunidad de ganar y habernos acercado muchísimo al objetivo (de la cuarta plaza)", reconoció.

"Vamos a luchar por ella y a tratar de conseguirlo, pero acepto que la derrota es una opción siempre, a todos nos gusta ganar, pero hay días que no se puede", subrayó Setién, para quien al Betis le faltó "frescura" ante el Getafe, entre otras cosas por "el varapalo de Valencia", y "el gol de estrategia (0-1)" les hizo "mucho daño".

Recalcó que acepta "humildemente" que le "critiquen" y le pidan su marcha, aunque seguirá "trabajando y recuperando a los jugadores para que sigan confiando" en lo que hacen, pues "lo demás está en manos del destino", ya que, además, aún están "cerca de Europa" e incluso tienen opciones de "alcanzar la cuarta plaza", algo que cree que se decidirá en las cuatro o cinco últimas jornadas.