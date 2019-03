Tello: "Tanto los médicos como el míster quieren ir poco a poco, pero yo me encuentro bien"

Tras la lesión de Francis, la entrada de Tello cambió el partido para el Betis. El jugador de Sabadell protagonizó varias acciones de peligro por la banda izquierda, y del rechace de un disparo suyo nació el gol de Jesé: "La verdad es que me he sentido muy bien después de un mes parado. Físicamente me encontraba bien, con el balón también y contento por la victoria del equipo".

Cada vez se va sientiendo mejor: "Me he encontrado bien, tanto los médicos como el míster están decidiendo ir poco a poco pero bueno me encuentro bien, estoy entrando poco a poco y ha dio bien".

Victoria importante: "Creo que el equipo lo necesitaba más que nunca. No estábamos teniendo los resultados que queríamos pero bueno, el equipo cree en lo que hace y hemos sido justos vencedores".

El Betis ha generado mucho peligro sobre la portería del Celta: "Desde que ha empezado el partido hemos dominado, hemos encontrado muchos espacios detrás de los pivotes y entre líneas y en la segunda parte hemos encontrado más espacios aún".

El objetivo es Europa: "La verdad es que tenemos que ir partido a partido, somos conscientes de lo que queda. Sabemos que podemos estar ahí arriba y a ver que pasa".

El próximo partido contra el Barça: "Sabemos la dificultad que tiene un partido como este por el fútbol que hacen, pero para poder sacar algo positivo tenemos que hacer un partido perfecto como hicimos allí y bueno, intentaremos no dejarnos más puntos en casa".