Feddal: "Vamos a preparar el derbi con muchas ganas"

El partido de hoy ha supuesto la segunda titularidad consecutiva de Feddal. El central marroquí ha destacado tras el encuentro el gran trabajo colectivo de todos los jugadores en la victoria ante el Villarreal: "Todo el equipo ha estado bien. Momentos complicados porque el Villarreal tiene buen equipo".

Otro gol en contra a balón parado: "Esta mañana he estado viendo al filial, también recibió un gol a balón parado. Parece que este no es el año en este sentido (entre bromas). Es tema de concentración, de mente, de estar más metidos ahí, plantilla que físicamente hay jugadores agresivos aunque no lo parezca por nuestro estilo. Es un tema mental

Y ahora viene el derbi: "Semana especial. Jugar el gran derbi siempre es un orgullo, un placer, vamos a intentar conquistar este partido tan importante. Esta semana es trascendental. lo vamos a preparar con ganas".

Segunda titularidad consecutiva: "Llevo todo el tiempo intentando tener continuidad, agradecido al cuerpo técnico estos dos partidos y dar todo para llevar al Betis lo más arriba posible".

Buen partido del equipo en el día de hoy: "Como bien se ha dicho, en Anoeta no se jugó tan mal, pero cuando los resultados no se dan llegan todo se acentúa. El equipo tiene mucha personalidad, eso es importante, no hemos dejado de creer en esta manera de jugar, se han interpretado mejor algunos aspectos".