López Catalán: "Milik nos gusta"

El río suena ergo agua lleva. Y al Betis no le incomoda que esté sonando. El sondeo de los verdiblancos por Arkadiusz Milik (Nápoles) desvelado ayer por ESTADIO Deportivo generó un enorme revuelo en Italia. Tanto, que varios medios telefonearon a José Miguel López Catalán, vicepresidente y hombre fuerte del nuevo área de fútbol de la entidad, quien se las arregló para echar balones fuera sin llegar a confimar ni a desmentir. "¿Milik? Nos gusta y ahora estamos buscando un delantero referencia, pero no puedo decir más", señaló el consejero delegado a la emisora italiana 'Radio Marte', en la que, ante la insistencia de si esas palabras significaban que no hay nada con el internacional polaco, se limitó a confirmar que no podía decir "nada más", pero que llegaron a negociar con él en el "pasado".

Esto pasó en enero. Milik buscaba continuidad tras salir de una larga lesión y el Betis le ofrecía minutos y un salario que el delantero veía con buenos ojos; pero fue imposible convencer al Nápoles, a quien el futbolista dio luego la razón desatando la pólvora que lleva y acabando la 18/19 con 20 goles.

Ahora, la situación es similar. Milik quiere ser protagonista y el Nápoles, sin cerrarse a que salga, no quiere deshacerse de él. Es más, le han tasado entre 50 y 60 millones de euros y le han ofrecido ampliar y mejorar su contrato (termina en 2021). Eso sí, no esconde que busca fichar un '9' titular en el que va a invertir con fuerza (la prensa local habla de Mauro Icardi o Ben Yedder, entre otros) y eso le restará estatus al polaco.

El Betis, según ha podido saber ESTADIO, sólo ha realizado un tanteo. Algo muy incipiente, en la línea de lo que también hizo por Mariano Díaz (Real Madrid) o por Nikola Kalinic (Atlético); es decir, movimientos con los que hace ver al Espanyol que la dirección deportiva del club heliopolitano se mueve y se cubre las espaldas por si no le queda más remedio que renunciar a fichar a su prioridad, Borja Iglesias.

No querría tener que hacerlo, pues no sólo es el goleador que el club eligió como 'plan A', sino también es el preferido de Rubi, que está insistiendo mucho para que los rectores béticos sigan perseverando y resistiendo en las enquistadas negociaciones.

Entre tanto, mientras todo sigue bloqueado entre las exigentes formas de pago que demanda el club perico y la imposibilidad del Betis de hacer frente a un único pago de los 28 millones de euros de la cláusula del 'Panda' (o de un primer pago de unos 20 kilos), el punta gallego sigue metido en la dinámica de entrenamientos del conjunto blanquiazul, que hoy comienza oficialmente la 19/20 con la ida de la primera de las tres previas de la Europa League. Borja apunta a titular.