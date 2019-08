Aitor Ruibal: "El Betis ha fichado jugadorazos increíbles"

Hace una excelente temporada en el Rayo Majadahonda no le sirvió a Aitor Ruibal (23) para que en el Real Betis le diese una oportunidad, aunque sí para que se fijasen en él algunos clubes de Primera división, como un CD Leganés que visitará el Benito Villarín este sábado.

El versátil atancate, cedido en el club pepiner con opción de compra, espera poder debutar con su unevo equipo en Heliópolis, aunque lo que más desea, en el fondo, es poder triunfar algún día con la camiseta de las trece barras.

Tras el entrenamiento de este miércoles, ha atendido la llamada de ESTADIO Deportivo:

- No hay cláusula del miedo, ¿verdad?

- Pues entiendo que no, porque el año pasado tampoco la tuve.

- ¿Está semana especial, por estar preparando el partido ante 'su' Betis?

- Sí, cómo no va a ser una semana especial para mí. Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión. No estoy jugando hasta ahora, escierto, pero ojalá pueda ser el sábado el día de mi debut.

- Sería curioso que debutara en el Villamarín...

- Sí. Pero, si no es así, pues a seguir trabajando. Lo que no haría es celebrar un posible gol, en el caso de tener la suerte de jugar y marcar. No lo haría por respeto a la afición, que siempre me ha tratado genial.

- Con más ofertas, ¿por qué el Leganés?

- Era la oferta que creía que era más atractiva para mí.

- Pellegrino juega con dos arriba, pero la competencia es importante.

- Cierto. La competencia aquí es muy fuerte. Son muy buenos jugadores. No obstante, tenía en cuenta que esto es Primera división y que la competencia es dura en cualquier equipo. Ojalá me llegue la opotundidad de demostrar mi valía.

- ¿Le hubiese gustado tener una oportunidad en el Betis?

- Bueno... Tenía asumido que iba a ser muy difícil quedarme. Primero, quería saber qué pensaba el Betis, antes de tomar una decisión, y prefierieron que buscara minutos fuera.

- Pero por su mente pasa el volver y triunfar de verde y blanco, en un futuro.

- Es una opción que a mí me haría muy feliz. El Betis es el que me ha hecho crecer como jugador y como persona. Ojalá ocurra.

- Hablando de fútbol, con los dos abajo, lo del sábado es es como una 'mini final', ¿verdad?

- Sin duda, será exigente por el tema afición, porque después hay mucho tiempo hasta el próximo partido, pero debemos tener en cuenta que LaLiga acaba de empezar y que esto es más como acaba que como empieza.

- Conoce bien a Osasuna, Mallorca y Granada. ¿Con ellos ha subido el nivel de LaLiga este año?

- Osasuna y Granada han mejorado sus plantillas con buenos fichajes, pero además mantienen su existosa base del año pasado, que eso se lo hace más fácil. Nosotros, en cambio, hemos cambiado mucho y cuesta más. Cada año hay un nivelazo en Primera; por eso dicen que es la mejor Liga del mundo.

- ¿Y cómo ve al Betis? ¿Está para competir por Europa?

- He visto sus dos primeros partidos. El primero estuvo marcado por el condicionante de la expulsión de Joel, pero los jugadores tuvieron una actitud increíble y estuvieron cerca de rascar un puntito. En el Camp Nou, el Barça te mete cinco goles en tres ocasiones. No veo falta de actitud.

- ¿Desde fuera también se ha apreciado que ha sido un verano un poco convulso?

- El Betis tiene mucha masa social y por eso parece que se multiplique todo. En todos los clubes se marcha gente y al final los equipos se tienen que reconstruir. Yo creo que el Betis lo ha hecho bien, ha firmado jugadorazos increíbles. Sólo llevamos dos jornadas y no se pueden decir cosas como las que he leído...

- El debate aquí es: ¿tiene mejor o peor plantilla?

- Yo creo que tienen una plantilla muy parecida al año pasado. Se fue Lo Celso y ha llegado un jugadorazo como Fekir, Pedraza no tiene nada que envidiarle a nadie... Y luego en la portería Joel hizo méritos para ser titular. Dani Martín es un poterazo. Tenía referencias de él. Llevamos muy poco de temporada como para juzgar a jugadores por un partido que no estén finos. Los futbolistas también somos personas y tenemos nuestros días.

- Un buen ejemplo lo representa Loren.

- Totalmente. La pasada temporada lo querían fuera, le dieron muchos palos... y yo no tengo ninguna duda de que es un jugadorazo. ¿El sábado? Si lo deja titular o no es problema del entrenador. Rubi querrá que jueguen los que estén a mejor nivel, por lo que podría ponerle arriba junto a Borja Iglesias.