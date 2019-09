Joel: "No me pareció justo que los palos se los llevara solo Dani"

Joel Robles, guardameta del Betis, afronta esta temporada una situación totalmente diferente a la de la temporada pasada. Con la marcha de Pau López y pese a la llegada de Dani Martín, el madrileño parte como titular para Rubi. "Sabía que con este movimiento se habría otra situación, tenía claro que tenía que hacer mi trabajo y responder cuando tuviera la oportunidad. Ahora el míster cuenta conmigo como titular desde el principio y ahora a ayudar al equipo", ha comentado el portero en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

La expulsión ante el Valladolid, además de la derrota del equipo, le impidió estar en el Camp Nou, un partido donde su sustituto centró las críticas. "Jugar contra el Barça es difícil y te someten a mucho trabajo, es un portero joven con un gran futuro, no me parece justo que se lleve los palos solo Dani, es complicado jugar contra el Barça y en el Camp Nou. ¿Mi expulsión? Tenía mucha ilusión, solo era el mintuo 7 y encima fastidias al equipo. Luego no puedes jugar en el Camp Nou, pero son situaciones de fútbol que tienes que asumir que suceden y ya está. Toca asumir el error y aprender para que no vuelva a suceder otra vez", ha insistido.

Así recuerda la jugada de su expulsión el portero verdiblanco: "Es un balón complicado para el portero, tu cabeza te lleva a salir pero podrías frenarte, ahora los jugaores tienen picardía, Sandro la tiene y me busca, yo no lo busco a él, pero eso es parte de la elite".

Pero ante el Leganés, se vio su mejor versión: "Creo que nos quitamos esa presión de conseguir lo antes posible los tres puntos. Tenía claro que necesitaba ayudar a mis compañeros, se lo debía después de la primera jornada, había que estar preparado, salió el partido que teníamos pensado siendo protagonistas".

Cosas a mejorar: "Por mejorar tenemos muchas cosas, hay una gran plantilla pero la llegada de un nuevo entrenador siempre cuesta un poco al principio, estamos haciendo un gran trabajo, el míster intenta que seamos completos tanto con balón como sin balón, eso lleva un proceso de adaptación, a partir de la cuarta o quinta jornada estaremos a un gran nivel, la recompensa va a llegar sí o sí".

Este Betis es más vertical: "El míster no quiere hacer un cambio al equipo, quiere tener el balón también pero tiene claro que tenemos que ser verticales y llegar lo antes posible a la portería. A la posesión le esta dando importancia pero lo importante es llegar a portería".

Objetivo de la temporada: "El objetivo está claro, nos hemos marcado estar en Europa, pero tenemos que ser realistas y tampoco es fácil, tenemos que ser humildes e ir partido a partido, hay rivales que se han reforzado bien y que quieren estar ahí. Ahora toca pensar en el Getafe que será un rival complicado".

Grandes refuerzos este verano: "Tenemos una plantilla muy buena, el club está haciendo bien las cosas y ha hecho un gran esfuerzo para traer grandes jugadores, si quieres estar en eruopa debes traer grandres jugadores".

La buena racha de Loren: "Estamos muy contentos por Loren, al final los delanteros del año pasado tenían mucha presión, ellos viven del gol y los compañeros estamos para ayudarlos".