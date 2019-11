Dos objetivos del Betis saldrán cedidos en enero

Ya la pasada campaña tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo (jugó tres partidos), pero su sitio está de momento en Segunda B con el filial, con el que suma dos goles y dos asistencias en 12 choques.

Además deltambién pretendieron su préstamo, pero fue el propio Riqui Puig quien rechazó la posibilidad de salir. "No me iré cedido. Como dice mi padre, fuera del Barça hace frío y de aquí no te puedes ir si no te echan", dijo al respecto el pasado mes de mayo.

Más recientemente, además, Riqui Puig ha sido vinculado con el Tottenham, pero como ocurre con Aleñá, el Barcelona daría preferencia a que jugara en LaLiga.

Junto a estos, el Betis también viene trabajando en otros posibles refuerzos a lo largo de estos últimos meses, siendo varios los futbolistas que han sido vinculados con el Betis en este tiempo. ED los ha recopilado en la siguiente galería.