Emerson es el mejor lateral derecho de esta liga, según WyScout

En el FC Barcelona confiaron desde el principio en que Emerson 'Royal' (20) podría llegar a ser un gran lateral derecho y, por ello, decidieron adquirir su pase a medias con el Real Betis, club que ahora disfruta de sus galopadas por el carril diestro del Benito Villamarín.

Lo que no sospechaban por Can Barça es que el brasileño iba a explotar tan rápido, hasta el punto de que ya se plantean no sólo si llevárselo a la Ciudad Condal, sino incluso la posibilidad de adelantar dicho paso.

Y es que Emerson se ha convertido en indispensable para Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Y se trata de un jugador tan importante que el club heliopolitano ha impedido, no sin esfuerzo, que la Federación Brasileña de Fútbol no se lo lleve al Preolímpico, que se disputará entre los venideros meses de enero y febrero.

El lateral, autor de dos tantos y cuatro asistencias en 15 partidos (1.350 minutos), está sobresaliendo, hasta el punto de que ha sido incluido por WyScout en el mejor once de LaLiga en lo que va de temporada, lo cual, tratándose de la plataforma que revolucionó el mundo del scouting, no es baladí.

WyScout recuerda que la elección de estos once jugadores no responde a decisiones subjetivas, sino al resultado obtenido al aplicar determinados algoritmos estadísticos. Es decir, al Big Data. La plataforma se ha convertido en una herramienta esencial para más de 600 clubes, 40 selecciones nacionales y 500 agencias de representación.