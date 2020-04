Fichaje Betis: un pivote que entra por los ojos

Que algo no te haga mucha falta no es óbice para que estés pendiente de las ofertas. Es lo que piensan en el Real Betis, con las espaldas bien cubiertas ya en la posición de medio de contención desde enero, si bien no han dejado de vigilar el mercado de los '5' y en Heliópolis no son ajenos a la explosión de Mickaël Malsa (24 años), vistoso medio de cierre del Mirandés al que se rifan en Primera.

Así, la contratación de Guido Rodríguez y el paso al frente de Edgar completaron una demarcación a la que también se ha adaptado muchas veces el recién renovado Guardado y para la que se ha contado a menudo con William Carvalho.

Con todo, el luso-angoleño está en el mercado, amén de que tanto él como el mexicano rinden más como interiores, sin amarras y con un pivote por detrás que ejerza esa función. En este contexto se ubica el seguimiento a Mickaël Malsa (24), vistoso medio de cierre que ha saltado a la popularidad por su gran trabajo en el Mirandés, flamante semifinalista de la presente edición de la Copa del Rey, tras eliminar a conjuntos de Primera como Celta, Sevilla y Villarreal, cayendo únicamente ante la Real Sociedad.

En Segunda, el parisino acumula 1.764 minutos a las órdenes de Andoni Iraola. Internacional por la modesta Martinica, una isla del Caribe donde nacieron sus progenitores y que Francia mantiene asimilada como provincia de ultramar, Malsa se resiste a renovar por los burgaleses, consciente de que su explosión lo va a llevar a la elite al fin, tras un periplo sin demasiado reconocimiento por Sochaux, Amberes, Fortuna Sittard, Platanias o Albacete.

Ahora, como agente libre, se lo rifan en Primera, con Eibar, Mallorca y Alavés al frente