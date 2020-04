Lainez: "En el FIFA siempre elijo al Betis y me pongo de titular"

Diego Lainez sigue con la mente puesta en el Betis. Desde que aterrizó no ha perdido la esperanza de hacerse con un sitio en el equipo y, a pesar de que esa continuidad nunca le ha llegado, no desfallece. En el videojuego Fifa 20, una de sus mayores distracciones en el confinamiento provocado por la crisis sanitaria, se elige al Betis siempre que juega y, como confiesa en una entrevista concedida por videoconferencia a Fox Sports, siempre se pone de titular.

"Entreno en las mañanas con mi mamá ... Ya en la tarde me pongo a jugar FIFA; juego con gente de México, lo hacemos más entretenido en este tiempo. Juego con el Betis y yo me pongo de titular a hacer goles", destacó entre risas el azteca, que reveló algunas curiosidades de su vida y de su adaptación a Sevilla, en la que, como en otras ocasiones ha señalado, ha resultado fundamental su compatriota Andrés Guardado: "Es el que me cuida. Cuando tengo dudas me acerco a él, siempre está detrás de mí"

También se refirió a Joaquín, al ambiente que genera en el vestuario y lo mucho que se ríe a con él, a la vez que desveló quiénes son sus mejores amigos en el vestuario. "Es muy gracioso, todo el día nos tiene muertos de risa; es una persona que admiramos mucho. A mí me llama: Dieguito", indicó Diego Lainez, que tiene especial afinidad en el equipo con "Andrés Guardado y también Loren, Alex Moreno y Emerson".

El mexicano, llegado el enero pasado, siempre ha destacado el buen recibimiento que le ofreció el vestuario verdiblanco, él mismo al que ahora él ha contribuido con Guido Rodríguez, firmado el pasado mercado invernal procedente precisamente de su país. "Lo hemos arropado bien y lo queremos bastante", afirmó el extremo, que reconoce que "ya lo conocía".

En lo que respecta a su aclimatación a la vida en España, Lainez no tiene quejas más allá de que lógicamente añore su tierra y a los suyos, y más ahora en estos tiempos duros por el coronavirus: "Lo que más extraño es a mi familia y un poco la comida, aunque la de acá también es buenísima". Respecto a lo último, confíesa que le "gusta mucho la paella y el salmorejo": "No me llevo bien con la cocina, pero tengo aquí a mi madre y ella sabe mucho".

Por otro lado, contó que su vocación al margen de futbolista era la de ser arquitecto, que su película preferida es Creed y que sueña con poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021: "Es un sueño que tengo porque es una experiencia única y quiero vivirla".

Además, recalcó su admiración a Lionel Messi y que poder enfrentarse con él es una de las cosas que le ha brindado venir a España. "Tengo una foto con él y todo; crecí viéndolo porque debutó cuando tuve 5 o 6 años; imagínate, luego de admirarlo y enfrentarlo es una gran satisfacción. Verlo en persona es otra cosa; estamos viendo al mejor jugador actual y de la historia".